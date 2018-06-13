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YOZGAT CiDDi DEĞiŞiM YAŞADI

BAŞBAKAN Yardımcısı, Hükümet Sözcüsü ve Yozgat Milletvekili adayı Bekir Bozdağ gazetemizi ziyaret ederek Yozgat’a yapılan hizmetler ve yeni dönemde yapılacak işler ile ilgili konuştu.

YOZGAT CiDDi DEĞiŞiM YAŞADI

BAŞBAKAN Yardımcısı, Hükümet Sözcüsü ve Yozgat Milletvekili adayı Bekir Bozdağ gazetemizi ziyaret ederek Yozgat’a yapılan hizmetler ve yeni dönemde yapılacak işler ile ilgili konuştu.

13 Haziran 2018 Çarşamba 07:00
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YOZGAT CiDDi DEĞiŞiM YAŞADI

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat’ın AK Parti ile ciddi değişim yaşadığını belirtti. Yozgat ile ilgili tertiplenen istişare ve koordinasyon toplantılarıyla eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma Yozgat’ı ele aldıklarını belirten Bakan Bozdağ, “Basın, vatandaş ve kurum denetimiyle tüm bu hizmet ve yatırımları takip ediyoruz, kontrol ediyoruz, yapılanları ve yapılacakları tam görüyoruz” dedi.
Yozgat’ın alt yapı sorunlarının çok yüksek olduğuna dikkat çeken Bakan Bozdağ, sorunların giderilmesi için 2002’den bu yana çalıştıklarını ve tüm Türkiye’de olduğu gibi Yozgat’ta da karayollarında devrim yaptıklarını ifade eden Bakan Bozdağ, “Bu bölünmüş yollar Tayyip Erdoğan’ın iradesiyle başladı. Göreve geldiğimiz ilk yıllarda bunu yapacak imkan da yoktu. Yozgat’ta ne kadar kamuya ait araç varsa yol yapımına tahsis ettik, başlangıcını böyle yaptık ve bugün yol konusunda bu noktaya geldik” diye konuştu.
Yapımı devam eden hızlı tren projesinin Ankara Elmadağ bölgesinde coğrafi sıkıntılar nedeniyle aksadığını ve şu an sıkıntının aşıldığını bildiren Bakan Bozdağ, “Türkiye’nin 2023 hedefleri arasında olan bu projeyi tamamladığımızda, Yozgat demiryolu ağı ile denizlerle irtibat kuracak. Yerköy’den ayrılan hatlar ile Samsun’a ve Adana’ya trenler bizim ilimiz üzerinden gidecek” şeklinde konuştu.
Yozgat’ı eğitim merkezi haline dönüştürdüklerine dikkat çeken Bakan Bozdağ, AK Parti döneminde POMEM, Diyanet Eğitim Merkezi, Adalet Eğitim Merkezi ve Bozok Üniversitesi’nin Yozgat’a yapıldığını hatırlatarak “Bu kurum ve merkezlerimizle de Yozgat’ı bir eğitim şehri ve merkezi haline getirdik” ifadelerini kullandı.
Sağlıkta yapılan yatırımlara değinen Bakan Bozdağ, tüm ilçe hastanelerinin yenilendiğini, Türkiye’nin ilk şehir hastanesinin Yozgat’ta açıldığını ve önceki gün itibariyle Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin de hasta kabulüne başladığını aktardı.
Bakan Bozdağ, AK Parti iktidarları döneminde Süreyyabey ve Cemil Çiçek Barajı’nın hizmete girdiğini, Uzunlu Barajı’nın yeniden inşa edildiğini ve yeni barajların yapımının da devam ettiğini sözlerine ilave etti. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Yozgat halkının kalbinde AK Parti’ye sevgi ve saygının devam ettiğini de vurgulayarak, 24 Haziran seçimlerinde Yozgat’ın AK Parti’yi tekrar bağrına basacağının altını çizdi.
Haber:Mustafa TEKER

 

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