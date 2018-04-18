Yozgat Cazibe Merkezi olacak

Milletvekili Başer, “İlimizde devam eden projelerin tamamlanması ile inanıyorum ki Yozgat’ımız göç veren değil göç alan bir şehir konumuna gelecektir. Hızlı tren ve Havaalanı projelerimizin tamamlanması yatırımcılara büyük avantaj sağlayacaktır. İkinci OSB’yi bu yüzden önemsiyoruz’’ dedi.

Başer, tarım ve hayvancılıkta gelişmesini sağlamak amacıyla kırsala yüzde 60-70 oranlarında hibe desteklerinin sağlandığını kaydetti. Başer, ‘’Sadece üretim açısından değil, bugün çiftçilerimiz yine hibe destekleri sayesinde modern tarım alet ve ekipmanlarla tarlalarının ekim ve biçimini yapmaktadırlar. Bu gelişmeler sadece tarımda değil, ekonomide sağlıkta kısaca her alanda yaşandı. Siyasi ve ekonomik istikrarın devamı için ülkemizin AK Parti’ye Sayın Cumhurbaşkanımıza ihtiyacı var. Bu yüzden ülkemiz için gecesini gündüzüne katan Sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bizlerde canla başla çalışarak destek olmalıyız” diye konuştu.

Hafta sonunu Yozgat’ta bir dizi ziyaretlerde bulunup, programlara katılan Milletvekili Yusuf Başer, Yerköy’de partisince düzenlenen ‘ilçe Danışma Meclisi’ toplantısına katıldı. Toplantı öncesinde Yerköy’de esnaf ziyaretlerinde bulundu. Yerköy ziyaretinin ardından Yozgat’ta Kadın Kolları ve Gençlik Kolları İl Başkanlığının toplantısına katılan Başer, yoğun programına Bozok Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, esnaf ziyareti, Sorgun TSO Başkanlığı ve yine Sorgun’da TKDK hibe desteği ile kurulan Aker Mantar üretim tesisini ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Yusuf Başer, her fırsatta Yozgat’ta ve vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.