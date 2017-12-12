Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -4°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
109156
ALTIN
153.298
DOLAR
3.8173
STERLİN
5.1159
EURO
4.5053

-Yozgat bizi sevdi

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, Yozgatlıların İYİ Parti’ye yoğun teveccüh gösterdiğini belirtti, ‘AK Parti 16 yıllık ömrünü doldurdu. Türkiye’nin taze kana ihtiyacı var, ülkeye umut olarak doğan İYİ Partinin ilk seçimlerde iktidara geleceğine inanıyoruz’ dedi.

-Yozgat bizi sevdi

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, Yozgatlıların İYİ Parti’ye yoğun teveccüh gösterdiğini belirtti, ‘AK Parti 16 yıllık ömrünü doldurdu. Türkiye’nin taze kana ihtiyacı var, ülkeye umut olarak doğan İYİ Partinin ilk seçimlerde iktidara geleceğine inanıyoruz’ dedi.

12 Aralık 2017 Salı 07:05
2 Okunma
-Yozgat bizi sevdi

Başkan Metin Özışık, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın kuruluşlarını ziyaret etti. Gazetemiz bürosunu da ziyaret eden Özışık, Türkiye’nin 2001 yılında hazırlanan iktisadi program ile bugünlere kadar geldiğini hatırlatarak, günümüzde ekonomik buhranın vatandaşa kadar yansıdığını ve iyiden iyiye hissedilmeye başladığını söyledi.
Metin Özışık, “Artık AKP ülkeyi yönetemiyor, AKP 16 yıllık raf ömrünü doldurmuştur. Ekonomik bunalım vatandaşı tedirgin ve rahatsız etmektedir” ifadelerini kullandı.
İYİ Parti İl Başkanı Özışık, partisine Yozgat’ta beklenenin üzerinde bir teveccüh olduğunu, 9 ilçeye yapılan atamaların diğer ilçelerle taçlanacağını kaydederek, “İlçe teşkilatlarımızdaki arkadaşlarımız büyük özveriyle hazırlıklarını sürdürüyor. Yozgatlı hanımlar partimize büyük ilgi gösteriyor. Meral Akşener’in şahsına karşı Yozgat’ta büyük bir sevgi ve ilgi görüyoruz” şeklinde konuştu.
Başkan Özışık, İYİ Parti olarak iktidara geldiklerinde ‘Yozgat için ne yapabiliriz?’ sorusuna şimdiden cevap aradıklarına da değinerek, “Kuru bir sevdayla yola çıkmadık. Parti üyelerimizin hepsinin buluştuğu ortak nokta Cumhuriyet’in temel nitelikleri ve kazanımlarına olan bağlılığımızdır. Bu anlayışla, Yozgat’ı da ayağa kaldıracak projeler üzerinde şimdiden çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
-İYİ Parti teşkilatlanıyor
-İYİ Parti teşkilatlanıyor
-CHP'de ilçe Kongrelerine devam
-CHP'de ilçe Kongrelerine devam
-Köyden Meclise
-Köyden Meclise
-CHP’de Eliaçık güven tazeledi
-CHP’de Eliaçık güven tazeledi
-Tahsisler görüşüldü
-Tahsisler görüşüldü
-AK değişim
-AK değişim

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim