-Yozgat bizi sevdi

Başkan Metin Özışık, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın kuruluşlarını ziyaret etti. Gazetemiz bürosunu da ziyaret eden Özışık, Türkiye’nin 2001 yılında hazırlanan iktisadi program ile bugünlere kadar geldiğini hatırlatarak, günümüzde ekonomik buhranın vatandaşa kadar yansıdığını ve iyiden iyiye hissedilmeye başladığını söyledi.

Metin Özışık, “Artık AKP ülkeyi yönetemiyor, AKP 16 yıllık raf ömrünü doldurmuştur. Ekonomik bunalım vatandaşı tedirgin ve rahatsız etmektedir” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İl Başkanı Özışık, partisine Yozgat’ta beklenenin üzerinde bir teveccüh olduğunu, 9 ilçeye yapılan atamaların diğer ilçelerle taçlanacağını kaydederek, “İlçe teşkilatlarımızdaki arkadaşlarımız büyük özveriyle hazırlıklarını sürdürüyor. Yozgatlı hanımlar partimize büyük ilgi gösteriyor. Meral Akşener’in şahsına karşı Yozgat’ta büyük bir sevgi ve ilgi görüyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Özışık, İYİ Parti olarak iktidara geldiklerinde ‘Yozgat için ne yapabiliriz?’ sorusuna şimdiden cevap aradıklarına da değinerek, “Kuru bir sevdayla yola çıkmadık. Parti üyelerimizin hepsinin buluştuğu ortak nokta Cumhuriyet’in temel nitelikleri ve kazanımlarına olan bağlılığımızdır. Bu anlayışla, Yozgat’ı da ayağa kaldıracak projeler üzerinde şimdiden çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

