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Yozgat Bahçeli’nin yanında

MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, üst kurul delegeleriyle birlikte Genel Başkanları Devlet Bahçeli’nin yanında olduklarını söyledi.

12 Şubat 2021 Cuma 00:39
Yozgat Bahçeli’nin yanında

Irgatoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi’nin tamamlanan İl ve İlçe kongreleri sonrasında büyük kongre tarihinin belirlendiğini, 13. Olağan Büyük Kurultayın 18 Mart 2021 tarihinde gerçekleşeceğini bildirdi. Irgatoğlu, ‘’Yozgat MHP üst kurul delegeleri olarak liderimiz Devlet Bahçeli’yi tekrar Genel Başkan olarak görüyor ve destekliyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu kaos ve sisli dönemlerden şer güçlerin her gün yeni bir kirli oyunla ülkemizin bekasını tehdit ettiği bugünlerde de tarafını ve tavrını Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti’nden yana koyan liderimizin her zaman yanında yürümekten büyük bir onur ve şeref duyarız’’ dedi. Irgatoğlu, tarafların bir bir kendini belli ettiği bu dönemde Türk’ün ve Türk Devleti’nin yanında olmak tarihi bir sorumluluk olduğunu anlattı. Irgatoğlu, ‘’Bu sorumluluk bizleri her türlü siyasi hırs ve hevesten uzak tutarak büyük ve yüce bir görevin etrafında bir ve beraber olarak kenetlemektedir. Elbette bu kenetlenme Liderimiz Devlet Bahçeli etrafında ve önderliğinde olacaktır’’ diye konuştu. 

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Yozgat Bahçeli’nin Yanında
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