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Yozgat bağrına bastı

YOZGAT Bağımsız Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan, Yozgat halkının her platformda kendisini bağrına basarak sahip çıktığını söyledi.

Yozgat bağrına bastı

YOZGAT Bağımsız Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan, Yozgat halkının her platformda kendisini bağrına basarak sahip çıktığını söyledi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 00:00
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Yozgat bağrına bastı

Yozgat Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan, Yozgat halkından gördüğü yoğun sevgi seli ve desteğe teşekkür etti.
Yozgat halkının şehrine ve geleceğine sahip çıkan adımlar attığını görmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Arslan, “Bu yola zaten Yozgat halkından aldığımız destek ve onların teşvikleriyle çıktık” dedi.
Başkan Arslan gördüğü yoğun desteğin altında bugüne kadar hayata geçirdikleri kalıcı hizmet ve Yozgat’ın değişen çehresinin son derece etkili olduğuna dikkat çekti.
Başkan Arslan, halkın siyasi polemik ve kutuplaşmaları bir kenara bırakarak, şehrinin gelişimi ve hizmetlerle buluşmasından yana tavır aldığını da anlatarak,
“Bu hizmetlerin yapılmasını engellemek isteyenler kendi kazdıkları kuyuya kendileri düştüler. Bakın yeni hal binamız hizmete girdi, otoparkımızı açıyoruz” dedi.
Arslan, bazılarının bu hizmetlerin tamamlanmaması için çalışıp, dilek tuttuklarını vurgulayarak
“Hevesleri kursaklarında kaldı. Çünkü Yozgatlının bir kuruş parasını heba etmedik. Zevk ve sefamızda kullanmadık. Eş, dost, akraba, partili gönüllemedik. Kimseye vatandaşın parasıyla sofralar kurup, izzet ikram yapmadık. Kıt imkanlarla hamdolsun bu işleri de tamamladık” şeklinde konuştu.

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