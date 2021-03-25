Yozgat, Ankara’ya aktı

Ankara Spor Salonu'nda yapılan kongreye katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, salon önünde bekleyen partililere hitap etti. Yozgat’tan giden ekip içerisinde delege olanlar salona giriş yaparken, büyük bir kalabalık ise salonun dışından kongreyi takip etti. Erdoğan, Yozgat ekibini ‘’Harmanı esen, yiğidi yaman, yüreği sağlam Bozok diyarı Yozgat, hoş geldin’’ diyerek selamladı. Kongrede, Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ile Avukat Emin Karaaslan’ın gelini Çiğdem Karaaslan MKYK üyeliğine seçildi.