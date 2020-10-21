Yozgat açıklama bekliyor

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Boğazlıyan ilçesindeki Damızlık Düve Çiftliğinde bulunan hayvanlarda görülen brusella hastalığı sonucunda zorunlu kesimlerinin yapıldığı yönündeki iddialara açıklık getirilmesini istedi. Keven, “Boğazlıyan ilçemizde kurulu bulunan TAREKS Çiftliği’nden 800 anaç hayvanın bin kilometre uzaktaki Kırklareli Bayramdere’de kiralanan çiftliğe taşınıp, daha sonra tekrar Boğazlıyan’a hastalıklı bir şekilde getirilmeleri hakkında kamuoyuna bir açıklama yapılmadı’’ dedi. Üç bin anaç hayvandan numune alınıp, 600 hayvanda brusella hastalığı tespit edildiğini hatırlatan Keven, hastalığın Kırklareli’ndeki çiftlikten getirildiğini, bunun sonucunda önce 600 sonra da bin anaç hayvan kesime gönderildiğini kaydetti. Keven, ‘’Milli servet olan bu anaç hayvanlar ne yazıkki Et Süt Kurumu tarafından kavurma yapıldı. Bu kamuya ait milli değerin kaybına yol açanlar hakkında bir soruşturma açılmadı. Milli Gazete’de yayımlanan bir habere göre Tarım Kredi tarafından açıklama yapıldığı belirtilmektedir. Bu açıklamaya göre ‘Sürüde bruselloz taşıdığından şüphe edilen hayvanların tespiti üzerine ‘Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği’ gereğince Boğazlıyan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’ne bilgi verilmiş ve ilgili müdürlük tarafından resmi incelemeler başlatılmıştır’ denilmektedir. Bu aşamada bakanlığın yetkili olduğu ve işletmenin suçlanamayacağı belirtiliyor. TAREKS Şirketini parti çiftliğine çeviren AKP eski milletvekilleri konunun üzerini örtmeye çalışmaktadırlar’’ ifadelerini kullandı. Keven, Tarım Kredi Kooperatifi’nin eski AKP milletvekillerinin insafına terk edildiğini de ileri sürdü. Keven, ‘’TAREKS Hayvancılık şirketinin Genel Müdürü AKP Giresun Eski Milletvekili Adem Tatlı ve Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü AKP Bilecik Eski Milletvekili Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi Yem Genel Müdürü AKP Kütahya Eski Milletvekili Hasan Fehmi Kınay’dır. Çiftçilerin alın teriyle ayakta duran yüz yıllık değerimiz Tarım Kredi Kooperatifleri eski milletvekillerine ya genel müdürlük ya da yönetim kurulu üyeliği dağıtılan bir parti çiftliğine dönüştürülmüştür” diye konuştu.