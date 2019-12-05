Yorumlara açıklık getirdi

Yalçın, belediyenin konu ile ilgili olarak hiç bir şey yapmadığı sitemiyle birlikte, binanın belediye tarafından yaktırıldığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefine konulduklarını kaydetti. Yalçın, alanın ne şekilde değerlendirileceği hususunda vatandaşların haklı bir endişesinin bulunduğunu da bildirdi. Yalçın, ‘’Alanın millet bahçesi, binaların ise kültür merkezi, müze ve halk kütüphanesi şeklinde değerlendirilmesi hususunda 7 Ağustos 2019'da başvurumuzu yaptık. Bahçe içerisinde bulunan binalar yıkılsa dahi bu talebimiz devam etmektedir. Alan üzerinde toplumda karşılık görmeyen projeleri ve beklentileri olanlar engel olmazsa Akdağmadeni'ne yakışır bir tesisin hizmet vermesi için tüm gayretimizi sarf edeceğiz. Yolumuza çıkacak en küçük engeli dahi kamuoyu ile paylaşacağımızdan emin olabilirsiniz. Akdağmadeni'nin tarihini, binlerce insanın anısını korumak için yaptığımız girişimlerin devam edeceğini belirtir, kıymetli hemşehrilerimizin desteklerini bekleriz’’ dedi.