Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -0°
kar yağışlı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
107701
ALTIN
272.992
DOLAR
5.7484
STERLİN
7.5424
EURO
6.3789

Yorumlara açıklık getirdi

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı Nezih Yalçın, son günlerde Akdağmadeni eski Lise binasının yıkımıyla ilgili konunun sosyal medyada sıkça dile getirilmekte olduğunu belirterek, iddialara açıklık getirdi.

Yorumlara açıklık getirdi

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı Nezih Yalçın, son günlerde Akdağmadeni eski Lise binasının yıkımıyla ilgili konunun sosyal medyada sıkça dile getirilmekte olduğunu belirterek, iddialara açıklık getirdi.

05 Aralık 2019 Perşembe 04:04
Yorumlara açıklık getirdi

Yalçın, belediyenin konu ile ilgili olarak hiç bir şey yapmadığı sitemiyle birlikte, binanın belediye tarafından yaktırıldığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefine konulduklarını kaydetti. Yalçın, alanın ne şekilde değerlendirileceği hususunda vatandaşların haklı bir endişesinin bulunduğunu da bildirdi. Yalçın, ‘’Alanın millet bahçesi, binaların ise kültür merkezi, müze ve halk kütüphanesi şeklinde değerlendirilmesi hususunda 7 Ağustos 2019'da başvurumuzu yaptık. Bahçe içerisinde bulunan binalar yıkılsa dahi bu talebimiz devam etmektedir. Alan üzerinde toplumda karşılık görmeyen projeleri ve beklentileri olanlar engel olmazsa Akdağmadeni'ne yakışır bir tesisin hizmet vermesi için tüm gayretimizi sarf edeceğiz. Yolumuza çıkacak en küçük engeli dahi kamuoyu ile paylaşacağımızdan emin olabilirsiniz. Akdağmadeni'nin tarihini, binlerce insanın anısını korumak için yaptığımız girişimlerin devam edeceğini belirtir, kıymetli hemşehrilerimizin desteklerini bekleriz’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Yorumlara Açıklık Getirdi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anadolu’dan iktidara koşacağız
Anadolu’dan iktidara koşacağız
Keven’in madencilere desteği sürüyor
Keven’in madencilere desteği sürüyor
AK Parti Özel Ekip Oluşturdu
AK Parti Özel Ekip Oluşturdu
Büyük Türkiye’yi inşa edeceğiz
Büyük Türkiye’yi inşa edeceğiz
SULAMA TESiSLERi YARIM KALDI
SULAMA TESiSLERi YARIM KALDI
Sorunların çözümüne YAKIN TAKiP
Sorunların çözümüne YAKIN TAKiP
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim