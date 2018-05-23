YORGUN DÜŞTÜLER

Özellikle milletvekili olmayan ancak listeye giren isimler tatlı ve telaşlı bir heyecan yaşadı.

Gün boyu tebrik telefonları susmadı, boyuna tebrik ve temenni dileyen görüşmeler gerçekleştirdiler.

Hatta öyle ki kendilerine karşı olan, listede istemeyen isimler dahi ilk arayanlar arasına girdiler.

Parti genel merkezlerinden adaylıklarını öğrenip çıkan isimler, yeniden şehirlerinin yolunu tuttu.

Telefonlar gece sustuktan sonra yastığa kafalarını koydular ve bir gece olsun rahat uyku çektiler.

Öyle kolay vekillik yok!

Bundan sonraki süreçte adaylara öyle rahat uyku olmayacağı ve yoğun bir propaganda sürecine girecekleri kesin.

ÇAY EKSİKTİ

Yozgatlı vatandaşlar çay bahçelerinde ikindi vaktine kadar adayları konuştular.

Ramazan ayı olmasından dolayı çaylar eksikti ama siyaset ve muhabbet koyu idi.

Arada bir öğle namazına kalkan olsa da kalabalık dağılmadı ve adaylar üzerine analizler, yorumlar, anket ve incelemeler yaptılar.

Kulağa takılanlardan bazıları şöyle oldu:

-Bekir Bozdağ birinci sıra canım.

-Çalatlılı Avukat oğlanı yine ikiye koymuşlar.

-AK Parti’de bir de kadın var kadın, iyi siyasetçiymiş, Yozgat’ta seviliyormuş ben tanımam da…

-Doktoru koymamışlar bu seçimde.

-Doktor kimdi la?

Konuşulan parti sadece AK Parti miydi?

Tabi ki hayır:

-Halk Partisi Ali Keven’i aday göstermiş.

-Doğrudur, evvelden bu yana Halk Partili o zaten.

-Şu kadının burada da adayları var mı?

-Akşener’i mi diyorsun? Vallahi vardır herhalde burada parti binası falan var zaten.

Haberden dönüşte beş dakika soluklandığım çay ocağı sandalyesinde ortaya dökülenler bunlardı.



ONLAR DA AKŞENER’E VERİYORMUŞ

AK Partili veya AK Parti seçmeninden duymaya alışık olduğumuz bir söz vardı.

Milletvekili isimlerini bilmeyenler veya adayları beğenmeyenler “Biz oyumuzu onlara değil, Erdoğan’a veriyoruz” derlerdi.

Yani, lider faktörünü ortaya sürerler, adayların bazen kendileri açısından pek de önem arz etmediğini dile getirirlerdi.

Önceki gün konuştuğum, İYİ Parti’ye sempati duyan isimler de benzer cümleler kurdular.

İYİ Parti seçmeni “Adaylar kim, ya adaylar beğenilmezse?” diye sorulan soruya şöyle yanıt verdiler:

“Adaylar önemli de, bu parti daha yeni. Hem biz İYİ Parti’de adaya değil, Akşener’e oy veriyoruz. Desteğimiz ve sevgimiz ona”

Demek ki İYİ Parti’de de lider faktörü ön plana çıktığına göre, adayların noksanlığı ve adaylar üzerinden yapılacak eleştiri, bu partiye meyli olan seçmeni pek de etkilemeyecek gibi.

DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN

*Köylerde seçmenle buluşan dördüncü sıra adayı.

*Doğduğu beldeden seçim startı vereceğini ilan eden adayı.

*Adaylara sesini duyuramayan Yozgatspor taraftarını.



