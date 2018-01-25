Yönetim vitrine çıktı

Yozgat Belediyesi’nin Nohutlu Tepe de bulunan Bilal Şahin sosyal tesislerinde düzenlenen toplantıya, İl Başkanı Köse’nin yanı sıra Belediye Başkanı Kazım Arslan, Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı ve parti yönetim kurulu üyeleri katıldı. İl Başkanı Köse, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atama sonucu göreve başladığını, akabinde ise yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla şereflendirdiği il kongresinde emaneti devraldığını hatırlattı. Köse, kongrenin ardından 30 kişilik yönetim kurulunu büyük titizlikle oluşturduklarına değinerek, ‘Bu davayı yola çıktığımız günden bu yana omuzlayan arkadaşlarımızdan, yüksek lisans ve lisans mezunu tahsilli kardeşlerimizden, hanımlarımız ve siyasete yeni adım atan genç ve dinamik yol arkadaşlarımızdan oluşan bir yönetim kurulu meydana getirdik’ dedi.

AK Parti Yozgat İl Başkanı Köse, Yozgat’ın AK Parti ile hak ettiği noktaya geldiğini vurgularken, bundan sonra da il yönetimi olarak Yozgat’a hizmet için yoğun çalışacaklarını, bunun yanı sıra Türkiye’de istikrarı ve güçlü yarınları garanti altına alabilmek adına, şimdiden 2019 seçimleri için çalışacaklarını bildirdi. Köse, Afrin’de kahramanca çarpışan askerimize de dua ve desteğini açıklayarak, Türkiye’nin güvenliği için yapılan bu harekata Yozgatlıların verdiği dua ve destekten ötürü şükranlarını sundu.

MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan da, gerek önceki dönemde gerekse Celal Köse döneminde parti teşkilatının her kademesiyle uyum içerisinde çalıştıklarını söyledi. Başkan Arslan, ‘Aramıza kimseyi almadık’ diyerek, dedikodu, karalama kampanyalarına parti il yönetimi ve belediye olarak hiçbir zaman pirim vermediklerini belirtti. Başkan Arslan, ‘Celal kardeşimizin rahmetli babasıyla da 1994 seçimlerinde bu davanın ve mücadelenin içerisindeydik, şimdi ise kendisiyle aynı mücadeleyi sürdürüyoruz’ diye konuştu.

Başkan Arslan Türkiye’nin zorlu bir sürece girdiğini ve önümüzdeki 3 seçimin önemli olduğunu işaret ederek, ‘Bu seçimi teşkilatımızla birlikte gerçekleştireceğiz. Türkiye’nin aydınlık geleceği olarak, AK Parti’nin birer neferi olarak mücadelemiz sürecek. AK Parti’yi hep birlikte başarıya taşıyacağız, çünkü ülkemizin buna her zamankinden daha fazla ihtiyacı var’ ifadelerini kullandı.

