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Yol bakım bekliyor

Yozgat’ın Yenifakılı ilçe yolunda bakımsızlıktan çukurlar oluştu, yolun kış öncesinde bakım ve onarımının yapılması istendi.

03 Eylül 2021 Cuma 00:09
Yol bakım bekliyor

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yamaçlı Beldesi ile Yenifakılı yolunda incelemede bulunduklarını,  8,5 kilometrelik yolun büyük bölümünün çukurlarla kaplı ve aşırı deformasyona uğradığını bildirdi. Keven, ‘’Yozgat İl Özel İdaresi bu yolda üzücü bir kazaya sebep olmadan acil sıcak asfalta (BSK) kavuşturmalıdır. Yamaçlı-Yenifakılı yolunun sıcak asfaltını hep birlikte takip edeceğiz’’ dedi. Keven, elektrik borçlarının faizlerinin silinmesi ve ertelenmesi gerektiğini, vergi yükünün de hafifletilmesi gerektiğine işaret etti. Keven, ‘’Çünkü sulama yapan çiftçilerimizin en büyük sıkıntısı elektrik maliyetinin yüksek oluşudur. Bu talep sulu tarım yapan bütün çiftçilerimizin ortak talebidir. Köylerimizin içme suyu ve yol sorunları ile çiftçilerimizin yaşamış olduğu sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Kırsal bölgelerimizde yaşanan sorunlar, çiftçilerimizin kredi talepleri, sıfır faizli kredi talebi, borçların içinden çıkılmaz bir hâl almış olması ve mevcut borçların en az 3 yıla ertelenmesi Yozgat geneli bütün çiftçilerimizin ortak talebidir’’ ifadelerini kullandı.
 

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Yol Bakım Bekliyor
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