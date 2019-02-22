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Yine yapacağız

MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir, geçmişte Yozgat’a birçok önemli proje ve hizmet kazandırdığını belirterek ‘seçilirsem hep birlikte yine yapacağız’ diye konuştu.

Yine yapacağız

MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir, geçmişte Yozgat’a birçok önemli proje ve hizmet kazandırdığını belirterek ‘seçilirsem hep birlikte yine yapacağız’ diye konuştu.

22 Şubat 2019 Cuma 07:00
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Yine yapacağız

MHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir, dünün zor koşulları ve imkanlarına rağmen, Yozgat’ta birçok önemli projeyi hizmete sunduğunu ifade etti. Bu hizmet ve eserlerin bir bölümünün satılarak, kapatılarak veya yıkılarak ortadan kaldırıldığını hatırlatan Erdemir, kalanların halen Yozgat halkına hizmet verdiğini belirtti. Mehmet Erdemir, 31 Mart’tan sonra Yozgat’ta yepyeni bir dönemin başlayacağını anlatarak, “Kimsenin boynunu bükmeyeceği, dışlanmayacağı, hor görülmeyeceği yeni bir hizmet ve kucaklaşma dönemi başlayacak” dedi. MHP adayı Erdemir işsizlere iş, aşsızlara aş imkanı sağlanacağını, Yozgat’ta klasik belediyecilik anlayışının sonlanarak sosyal belediyeciliğin zirve yapacağını vurguladı. Yozgat’ın imarı en düzgün yeni yerleşim birimi olan Bahçeşehir projesi gibi Yozgat’ta dar gelirli vatandaşların konut ihtiyaçlarına da çözüm üreteceğini belirten Erdemir, “Yozgat değişim istiyor ve değişime hazır. Biz gönüller yapmaya geliyoruz. Biz Yozgat’ı yeniden inşa etmeye geliyoruz” şeklinde konuştu.
Haber:Mustafa TEKER
 

Anahtar Kelimeler:
MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir
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