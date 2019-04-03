Yılmaz, mazbatasını aldı

Yılmaz'a belediye başkanlığı mazbatası Yerköy Adliyesi'nde hakim Şahin Kaplan tarafından verildi. Belediye Başkanı Yılmaz, Seçim Hakimi Şahin Kaplan'a seçim süresi boyunca göstermiş olduğu iyi niyetten dolayı teşekkür etti. Adliye çıkışında toplanan vatandaş ve partililere konuşma yapan Yılmaz, "Sizlerin emekleriyle, ilçe halkımızın büyük desteğiyle bu mazbatayı aldık. Şimdi hedefimiz daha çağdaş ve yaşanılabilir bir kent yapmak için mücadele etmek. Belediye meclisi üyesi arkadaşlarımızla sizlere verdiğimiz sözleri sonuna kadar yerine getireceğiz. Vermiş olduğum seçim vaatlerini bir bir yerine getireceğim" dedi.