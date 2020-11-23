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Yılmaz'ın başkanlığına onay

DEVA Partisi Yozgat Kurucu İl Başkanı İsmail Yılmaz, yapılan ilk kongrede partililerinin de desteği ile seçilmiş başkan oldu.

23 Kasım 2020 Pazartesi 00:40
Yılmaz'ın başkanlığına onay

 DEVA Partisi'nin Yozgat İl Kongresi Yimpaş AVM salonunda gerçekleştirildi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile birlikte çok sayıda patrilinin katıldığı kongrede başkanlık seçimlerine İl Başkanı İsmail Yılmaz tek liste ile aday gösterildi. Genel Başkan Ali Babacan'ın konuşmasının ardından gerçekleşen oylama sonucunda Yılmaz seçilmiş il başkanı oldu. 

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Yılmazın Başkanlığına Onay
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