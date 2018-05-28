Yıldırım, Sorgun’u gezdi

Yıldırım, ilk olarak Sorgun esnafı ve halkla bir araya geldi. Ziyaretler sırasında Yıldırım’a, Sorgun ilçe başkanı İbrahim Dıvrak ile kadın kolları başkanı Münire Tıraşoğlu eşlik etti. Sorgun esnafını ziyaret eden Yıldırım, bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Yıldırım, ziyaret programına Sorgun Belediyesi ve AK Parti İlçe Teşkilatı ile sürdürdü. Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz’ü makamında ziyaret eden Yıldırım, daha sonra parti binasında teşkilat mensupları ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.