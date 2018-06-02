Yıldırım kucaklaştı

İlçe halkı, kadın adayı bağrına bastı. Milletvekili adayı Sibel Yıldırım, Akdağmadeni programında da halkla iç içe oldu. Renkli diyalogların yaşandığı ilçe ziyaretinde vatandaşlar AK Parti’de kadın milletvekili adayı görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdiler. Yıldırım’ın ziyaret programı Akdağmadeni İlçe Kadın Kolları Başkanım Zeynep Ünlü ve yönetim üyeleri ile gerçekleştirdiği istişare toplantısı ile başladı. Ev ortamında gerçekleşen toplantıya katılım yoğun oldu. Yıldırım, istişare toplantısının ardından Akdağmadeni Belediye Başkanı İfran Coşkun’u makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi. Ziyaret ve istişare toplantılarının ardından Akdağmadeni ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan Yıldırım, renkli diyaloglar yaşadı. Yıldırım, kadını erkeği, yaşlısı genci tarafından sevgi gösterisi ile karşılandı.