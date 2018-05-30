Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
105113
ALTIN
190.006
DOLAR
4.5441
STERLİN
6.0251
EURO
5.2469

YILDIRIM, DESTEK iSTEDi

AK Parti’nin Yozgat’ta ilk kadın milletvekili adayı olan Sibel Yıldırım, yoğun seçim çalışmaları kapsamında Çekerek ve Aydıncık ilçelerine yaptığı ziyaretlerde her kesimin ilgi odağı oldu.

YILDIRIM, DESTEK iSTEDi

AK Parti’nin Yozgat’ta ilk kadın milletvekili adayı olan Sibel Yıldırım, yoğun seçim çalışmaları kapsamında Çekerek ve Aydıncık ilçelerine yaptığı ziyaretlerde her kesimin ilgi odağı oldu.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
35 Okunma
YILDIRIM, DESTEK iSTEDi

Kadınların yanı sıra toplumun her kesiminin yakın ilgisi ile karşılanan Yıldırım, Aydıncık ve Çekerek ziyaretlerinin yanı sıra iftarını üniversiteli öğrencilerle yaptı, arından da kent merkezinde vatandaşlara Ramazan Şerbeti dağıttı. Yıldırım’a ilçe ziyaretlerinde ilçe belediye başkanları, teşkilat başkanları ve partililer eşlik etti. Esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştiren Yıldırım, gençler ve çocukları da unutmadı. Kadınların yanı sıra toplumun her kesiminin yakın ilgisi ile karşılanan Yıldırım’ı Yozgatlılar bağrına bastı. Yozgat’ta AK Parti’den ilk defa bir kadın milletvekili adayı olmasından duydukları mutluluğu dile getiren Aydıncık ve Çekerekliler, 24 Haziran seçimlerinde tam destek vereceklerini dile getirdiler. Yıldırım, yoğun programını iftar sonrası da sürdürdü. Yıldırım, Kent Park ve Bilal Şahin Külliyesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Yıldırım ilk olarak Kent Park içerisinde bulunan CafeHause’de vatandaşları ziyaret etti. Gençlerin yoğun ilgisi ile karşılanan Yıldırım, Anadolu’nun Raman lezzeti şerbet ikramında bulundu. Renkli diyalogların yaşandığı ziyaretler Bilal Şahin Külliyesi ile devam etti.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
KADINLARIN SEÇİMİ
KADINLARIN SEÇİMİ
Sedef, 7/24 çalışıyor
Sedef, 7/24 çalışıyor
Yozgat’a 45 senemi verdim
Yozgat’a 45 senemi verdim
Yücel, esnafı gezdi
Yücel, esnafı gezdi
MHP’den Akdağmadeni’ne çıkartma
MHP’den Akdağmadeni’ne çıkartma
SİYASET İLÇELERE KAYDI
SİYASET İLÇELERE KAYDI

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim