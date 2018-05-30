YILDIRIM, DESTEK iSTEDi

Kadınların yanı sıra toplumun her kesiminin yakın ilgisi ile karşılanan Yıldırım, Aydıncık ve Çekerek ziyaretlerinin yanı sıra iftarını üniversiteli öğrencilerle yaptı, arından da kent merkezinde vatandaşlara Ramazan Şerbeti dağıttı. Yıldırım’a ilçe ziyaretlerinde ilçe belediye başkanları, teşkilat başkanları ve partililer eşlik etti. Esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştiren Yıldırım, gençler ve çocukları da unutmadı. Kadınların yanı sıra toplumun her kesiminin yakın ilgisi ile karşılanan Yıldırım’ı Yozgatlılar bağrına bastı. Yozgat’ta AK Parti’den ilk defa bir kadın milletvekili adayı olmasından duydukları mutluluğu dile getiren Aydıncık ve Çekerekliler, 24 Haziran seçimlerinde tam destek vereceklerini dile getirdiler. Yıldırım, yoğun programını iftar sonrası da sürdürdü. Yıldırım, Kent Park ve Bilal Şahin Külliyesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Yıldırım ilk olarak Kent Park içerisinde bulunan CafeHause’de vatandaşları ziyaret etti. Gençlerin yoğun ilgisi ile karşılanan Yıldırım, Anadolu’nun Raman lezzeti şerbet ikramında bulundu. Renkli diyalogların yaşandığı ziyaretler Bilal Şahin Külliyesi ile devam etti.

