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Yıldırım, ‘destek’ çağrısı yaptı

AK Parti Yozgat Milletvekili Adayı Sibel Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında kamu kurumundan esnafına, üniversite gençliğinden ev hanımlarına kadar pek çok kesimle bir araya geliyor.

Yıldırım, ‘destek’ çağrısı yaptı

AK Parti Yozgat Milletvekili Adayı Sibel Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında kamu kurumundan esnafına, üniversite gençliğinden ev hanımlarına kadar pek çok kesimle bir araya geliyor.

14 Haziran 2018 Perşembe 07:00
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Yıldırım, ‘destek’ çağrısı yaptı

Bu süreçte halktan yoğun destek gören Yıldırım, partisinin ortaya koyduğu projeleri de halkla paylaşıyor.  AK Parti’nin ilk kadın adayı olarak seçim çalışmalarını yürüten Sibel Yıldırım, iki gün içerisinde Akdağmadeni, Boğazlıyan, Sorgun ve Çekerek ilçeleri ile birlikte kent merkezinde çok sayıda vatandaşın elini sıktı, selamlaştı, sohbet etti. İlçe ziyaretinde sokaktaki vatandaşlarla, esnafla, pazarcı ve ev hanımları ile buluşan Yıldırım, sohbetlerinde Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye hedefinden bahsetti. 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin ilk seçilmiş cumhurbaşkanı olmasının yanı sıra mecliste de AK Parti’nin güçlü çoğunlukta olması gerektiğinin altını çizen Yıldırım, oyların Cumhurbaşkanı ile birlikte AK Parti’ye de gitmesi ile Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye hedefinin gerçekleşmiş olacağını dile getirdi. Yıldırım, yoğun programlarında gençleri de ihmal etmedi. Gençlerle sohbette bir araya gelen Yıldırım, gençliğin ülkenin geleceği olduğunu belirterek her zaman genç fikirlerin ülke yönetiminde söz sahibi olması gerektiğini vurguladı.

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