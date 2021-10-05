YIKILIP, YENiSi YAPILACAK

Yozgat’ın Çandır ilçesinde 1990 yılında yaptırılan, daha sonra hükümet konağı olarak kullanılan binanın ‘çürük’ raporu bulunduğu, güçlendirme çalışmalarının maliyetinin yüksek çıkması üzerine de yıkılıp, yerine yenisinin yapılması uygun bulundu. Binanın yıkımının gündeme gelmesinin ardından ilçede bilgi kirliliğinin oluşması üzerine AK Parti Çandır İlçe Başkanı Halim İlbay, yaptığı açıklama ile kamuoyunu bilgilendirdi. İlbay, Çandır Hükümet Konağının 1990 yılında dönemin Belediye Başkanı Mustafa İlbay tarafından tamamen belediye imkanlarıyla inşa ettirildiğini hatırlattı. İlbay, ‘’Henüz Çandır ilçe değilken yapılmış bu bina daha sonra ilçe olmamızla birlikte mülkiyeti belediyemizde olmak kaydıyla; kaymakamlık, belediye, adliye ve diğer tüm kurumları içerisinde barındırarak hizmet vermeye başlamıştır. Adliye teşkilatının ilçemizden kaldırılmasında sonra emniyet amirliğini de içerisine almıştır’’ dedi.

İlbay, 17 Kasım 2009 yılında dönemin belediye başkanı tarafından belediyenin Maliye’ye borçlarına karşılık hazineye devri yapılan binada belediyenin kendi mülkünde kiracı durumuna düştüğünü kaydetti. İlbay, 2013 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelindeki tüm hükümet konaklarının 2007 Türk Deprem Yönetmeliğine göre ‘Yapı Güvenliği Tahkiki’ raporlanması kararı doğrultusunda yapılan inceleme ve analiz yapıldığını aktardı. İlbay hazırlanan raporda, ‘Çandır hükümet konağı binasının 2007 Türk deprem Yönetmeliğinde istenilen 50 yılda aşılma olasılığı yüzde 10 olan depremde, deprem sonrası kullanımı gereken binalarda aranan performans seviyesi olan ‘Hemen kullanım’ performansını sağlamadığı tespit edilmiştir. Blokların düşey yükte yeterli geldiği fakat olması muhtemel deprem durumunda göçme durumunda olduğu tespit edilmiştir. 2007 Türk Deprem yönetmeliğinde istenen minimum gereklilikleri karşılamamakta olup güçlendirilmesi gerekmektedir. Olası deprem durumunda yapının göçme durumunda olduğu, güvenli yapı kapasitesine sahip olmadığı tespit edilmiş olup, yapının acilen güçlendirme projeleri doğrultusunda, 2007 Türk deprem yönetmeliği uyarınca güçlendirilmesi yada idare inisiyatifinde çıkacak güçlendirme maliyetleri göz önünde bulundurularak yıkılarak 2007 Türk deprem yönetmeliği uyarınca yeniden yapılması gerekmektedir’’ ifadelerine yer verildiğini bildirdi. İlbay, ‘’Binamız depremde riskli bir bina olarak değerlendirilmiş, ancak güçlendirme yapılmasının mümkün olduğu ama maliyetin yüksek çıktığı, bu sebeple yıkılarak yenisinin yapılmasının daha uygun olduğu bakanlıkça takdir edilmiş olup, en kısa süre içerisinde tahliye edilmesi kararı alınmıştır. Bu süreçte geçici bir süreyle yeni yapılmış olan İmam Hatip Lisemizde hükümet konağı, belediye ve tüm kurumlarımızın hizmet vermesi uygun görülmüştür. Mümkün olan en kısa sürede binamız yıkılarak aynı yere ilçemize yakışan yeni bir bina inşa edilecektir. Bu konuda yapılan tezvirat ve dedikoduların dikkate alınmamasını, olayın bundan ibaret olduğunu, kararın tamamen bilimsel olduğunu Çandır kamuoyunun dikkatine sunarım’’ ifadelerini kullandı.