Yerköy’e elli proje

MHP Yerköy Belediye Başkan Adayı Abdullah Altındaş, Yerköy için 50 proje hazırladıklarını ifade etti.

İlçenin hak ettiği hizmetleri alabilmesi için ortaya somut projeler koyduklarını söyleyen Altındaş, “Biz çalışacağız, Yerköy kazanacak” dedi.

Başkan adayı Altındaş, Karacaşar, Hüyük, 60 Evler ve 100’ncü yıl mahalleri öncelikli olmak üzere, ilçedeki alt yapı, yol ve kaldırım sorunlarını ivedilikle çözeceklerini aktardı.

Yerköy’ün çehresini değiştirecek projeleri de hayata geçirerek, gelişen ve değişen bir Yerköy’ü imar edeceklerini ifade etti.