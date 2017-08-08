Yerinden yönetim şart!

Vali Kemal Yurtnaç, dün gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu. Gazetemiz Genel Koordinatörü Erhan Kayhan ve Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Vali Yurtnaç, “Bürokratik oligarşi nasıl sona erer” başlığı ile kaleme aldığı ve kısa bir süre önce kitapçık haline getirilen ‘Yerinden yönetim’ anlayışının detayları hakkında bilgi verdi.

YERİNDEN YÖNETİM ANLAYIŞI NEDİR?

Tanzimat bu yana bürokratik yolla kalkınmayı hedefleyen ve kalkınma görevini de özel olarak yetiştirdiği memurin takımına tevdii eden tarihi bir gerçeklikten gelindiğini hatırlatan Vali Yurtnaç, ülkemizde 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan anayasa değişikliği ile yaşanan büyük dönüşüme dikkat çekti.

Neden Yerinden Yönetmeliyiz sorusuna yanıt arayan kitapçıkta fikirlerini açıklayan Yurtnaç; “Sistem yeniden dizayn edilecektir. Meclis, yeni yapılanmanın yasal alt yapısını yaparken, alanda yaşanan tecrübeleri, alanda çalışan kişilerden öğrenerek çalışma yapmalıdır. Bu güne kadar yasaların yapılmasında bir geleneğimiz vardır. O da gücünü halktan alan iktidarın, merkezi bürokrasinin düşüncelerini esas alarak yasal düzenlemeleri gerçekleştirmesidir. Merkezde çalışmış, Anadolu’yu ancak resmi yazı ve raporlardan tanıyan, entelektüel seviyesi yüksek ama zaman zaman halkı küçümseyebilen ve yok sayan merkezi bürokrasinin düşünceleri ile yasaların genel çatısı oluşturulmaktadır” dedi.

Şeklen bakıldığında çıkarılan yasanın, meclisin gözetim ve denetiminden geçtiğini kaydeden Yurtnaç, halbuki gerçeğin işin mutfağında bulunanla önceliklerin aynı eksende birleştiğini vurguladı.

ÜNİTER YAPIYA BAĞLI ANLAYIŞ

“Öncelikle yönetim halk içindir düşüncesiyle, yerinden yönetim anlayışı esas alınmalıdır” diyen Yurtnaç, şunları kaydetti:

“Üniter yapıyı, yani merkeze bağlı esas alan bir anlayışla, hizmetlerin yerelden planlanarak, yerinden yönetilmesi ve icranın yerinden yürütülmesi esas olmalıdır. Bu bakış açısı; yukarıda tarihi gerçekliğini analiz ettiğimiz ve merkezi bürokrasiyi kutsayıp öne alan ve tazminattan bu yana devam eden güçlü bürokratik yapının hükümranlığının sona ermesini sağlayarak, bürokratik anlayışı ve yapılanmayı sona erdirmenin yoludur.”

Vali Kema Yurtnaç, Yerinden Yönetimin esas alınmasını teklif ederken, yerel yönetimlere özellikle bölücü zihniyetteki belediyelere yetki verileceği sorusunun yersiz olduğunu söyledi.

Yerinden yönetimin teknik ve ince ayrıntılardan oluştuğunu anlatan Yurtnaç; “Şöyle ki, üniter yapının ağırlığı devam edecektir. Merkezi bürokrasinin kullandığı yetkiler, merkezin taşradaki yetkilisi ve hükümetin temsilcisi valiler ve bağlı birimleri tarafından kullanılacaktır. Bu yetkiler bir yetki devri ile değil yasalarla illere devredilmelidir. Bu düzenlemelerle, merkezi bürokrasi ve bakanlıklar küçülecek, taşradaki icrai birimler hem personel hem de kaynak ve hem de yetki açısından güçlenecektir” diye konuştu.

Vali Yurtnaç, açıklamasında Yerinden Yönetim anlayışında valilerin demokratik idari yapıdaki yeri, bütçe uygulaması, kamu kurumlarının şekillenmesi, bürokratik anlayış, kamu personeli atamaları, motivasyon ve personel dağılımı gibi konulara da değindi.

TARIM VE HAYVANCILIK GELİŞECEK

Vali Kemal Yurtnaç, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Yozgat’ın ‘Tarım’ ve ‘Hayvancılık’ bakımından potansiyel sahibi bir şehir olduğunu belirterek, bu yönde planladığı projeler hakkında bilgi verdi.

Hayvancılık alanında ihtisas organize sanayi bölgesine alt yapı oluşturacak çalışmalar planladıklarının altını çizen Yurtnaç; “Hayvan hanı yapacağız şehrimize. Kesimhane ve hayvan hastanesi ile şehrin hayvansal potansiyel bakımından farklı bir konuma ulaşmasının yolunu açacağız. Bununla ilgili projelerimiz hazır. Hedefimiz büyük, inşallah belediye ve diğer ilgili kurumların desteği ile projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz” diye konuştu.

EYLÜL AYINDA GELİYORLAR

Vali Yurtnaç, öte yandan Yozgatlı işadamlarının doğdukları topraklarla bağlarını oluşturmak amacıyla başlattığı, ilki başarıyla sonuçlanan işadamları zirvesinin yurt dışı ayağına ilişkin önemli bilgiler aktardı.

Almanya, Fransa, Hollanda ve Avusturya’ya giden heyetin Yozgatlı işadamları ile bir araya geldiğini aktaran Yurtnaç; “İşadamlarını 7-8-9 Eylül tarihlerinde Yozgat’ta misafir edeceğiz. Daha önce İstanbul’dan gelen 5 işadamı ile ciddi görüşmelerimiz var yatırım noktasında. Ben Yozgat’a orta vadede çok hızlı yatırımlar olacağına inanıyorum” diye konuştu.

