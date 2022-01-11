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Yozgat
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Yerinde inceleme

Bir dönem Türk Kızılay’ı Yozgat Şube Başkanlığı görevini yürüten Ak Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Yozgat’ta yapılmasına vesile olduğu Türk Kızılay Kan Bağışı Merkezi binasında incelemelerde bulundu.

11 Ocak 2022 Salı 00:01
Yerinde inceleme

Başer, Türk Kızılay’ı Yozgat Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yozgat Kan Bağışı Merkezi yetkililerinden bilgi aldı. Başer, "Kan Bağışı Merkezi ve idari kısımlardan oluşan hizmet binası, bodrum artı iki kattan oluşmakta ayrıca depolama ve arşiv bölümleriyle müstakil bir hizmet binası olarak, Kan Bağışı ve Kızılay faaliyetlerini modern ve rahat bir fiziki ortamda gerçekleşmesini sağlayacaktır. Türk Kızılay’ı bugün  Türkiye’de ve dünyada, insani yardım hizmetinde model alınan, insanların en zor anlarında yanındaki kuruluş olması hasebiyle ülkemizin dünyada  en itibarlı kuruluşlarından biri olmuştur. Türk Kızılay’ının Yozgat’ta vücut bulması, kurumsallaşması noktasında büyük emeklerimiz oldu. Türk Kızılay’ının geçmiş dönem Başkanlığını yapmış biri olarak Türk Kızılay’ı Yozgat’ta bugün büyük başarılara imza atmıştır ve insanlık yolunda daha da güzel hizmetlere imzasını atacaktır inancındayım. Yozgat Türk Kızılay’ının Yozgat'ta kurumsal kimliğe kavuşması, daha organize çalışmalar içinde olması için Yozgat Kan Bağışı Merkezi'ni Yozgat’ımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu Kan Merkezi Binasının Yozgat’ımıza kazandırılmasında emeği olan biri olarak ayrıca mutluluk duymaktayım. Türk Kızılay Kan Bağışı Merkezimizin Yozgat’ımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 10.01.2022 18:06
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