Yerel meclislere talipli yok gibi

CHP Yozgat merkez Belediyesi Meclis Üyeliğinde, İYİ Parti ise İl Genel Meclisi'nde aday bildiriminde bulunmadı. Bu iki parti birbirlerinin adaylarını destekleyerek, seçimde yarışacak. BBP Belediye Başkan adayı göstermedi. Ancak, hem Belediye Meclisi'ne hem de İl Genel Meclisi yarışında 'ben de varım' dedi. DP Belediye Başkan adayı ile birlikte Belediye Meclisine kontenjan adayları ile birlikte toplam 10 isim bildirdi. İl Genel Meclisinde ise 3 isimle yarışacak. AK Parti Belediye Meclisi üyeliği için MHP'den istifa eden Yozgat Haber Gazetesi yazarı Ali Açıkgöz ile birlikte AK Parti eski il başkanlarından merhum Metin Eroğlu'nun eşi Sermin Eroğlu ve emekli Öğretmen Eyüp Yiğit'i aday gösterdi. MHP'nin kontenjanını ise, emekli eğitimci Niyazi Kılıç ile esnaf Hamdi Erciyas ile Hakan Bölükbaşı ile şekillendirdi. İYİ Parti'de Bedensel engelli Bira Fabrikası'ndan emekli Selvinaz Erdoğan Tanrıverdi, esnaf Halil Selvi ve emekli memur Şükrü Karabacak'ı aday gösterdi. DP'de işletmeci Münir Özkan, sanayici Nevriye Kıra ve işçi Necmettin Hökelekli'yi aday gösterdi. BBP Belediye Başkanlığı için için aday göstermemesi nedeniyle kontenjan adayı da bulunmuyor. Yozgat'ta İl Genel Meclisi Üyeliği için AK Parti İskender Nazlı, Ekrem İlker, Şuayip Yılmaz, Mehmet Gönül, Mehmet Zafer, MHP Ümit Şahbaz, İhsan Ceylan, Asım Korkmaz, Murat Çağlayan, Adem Dolgun, CHP Durak Durmuş, Ali Candemir, DP Hasan Bacanak ve Seçkin Sevgi, BBP Mustafa Çıtak, Abdulsamet Zararsız, Çelebi Çağlar ve Osman Çakır ile yarışacak.

AK PARTİ ADAYLARI

1. Ahmet Topuz

2. Muazzez Binici

3. Hasan Erol

4. Bilge Sadef

5. Yasin Gönül

6. Nuri Tinel

7. Esra Şahiner

8. Osman Erdem

9. Oğuzhan Okur

10. Süleyman Sarıca

11. Sümeyye Nur Akbulut

12. Mustafa Doğan

13. Hasan Yarar

14. Fahri Bulut

15. Alparslan Akyüz

16. Yaşar Taşdemir

17. Hasan Alataş

18. Orhan Ekici

19. İlknur Gezginci

20. Eray Yıldırım

21. Mehmet Yılmaz

22. İsmail Zararsız

23-Münevver Altınok

24-Hacı Çimen

25-Sedat Üstüntaş

KONTENJAN ADAYLARI

1-Ali Açıkgöz

2-Sermin Eroğlu

3-Eyüp Yiğit

İL GENEL MECLİSİ

1-İskender Nazlı

2- Ekrem İlker

3- Şuayip Yılmaz

4-Mehmet Gönül

5- Mehmet Zafer

MHP ADAYLARI

1-Fatih Yılmaz

2- Alper Hökelekli

3- Mustafa Bacanlı

4- Sedat Sefa Yılmaz

5-Serdar Arslan

6-Zeynep Karataş

7-Ömer Akses

8-Muhsin Yıldırım

9-Eren Eliaçık

10-Satılmış Gençel

11- Arif Yıldırım

12- Ali Metin Ozan

13- Şükrü Tufaner

14- Selçuk Kılıçaslan

15- Naci Kıymazaslan

16-Mehmet Erdoğan

17- Bekir Ocak

18- Mustafa Karabacak

19- Kadir Kocan

20-Fikret Osman Halıcı

21-Elmas Kalkan

22-Fatma Parlak

23-Şükrü Metin

24- Mustafa Yıldız

25- Songül Koçak.

KONTENJAN ADAYLARI

1-Niyazi Kılıç

2-Hamdi Erciyas

3-Hakan Bölükbaşı

İL GENEL MECLİSİ

1-Ümit Şahbaz

2-İhsan Ceylan

3-Asım Korkmaz

4-Murat Çağlayan

5-Adem Dolgun

İYİ PARTİ ADAYLARI

1.R. Özgür Karslıoğlu

2.Harun Bulut

3.H. Çağlayan Aslaner

4.Mehmet Coşar

5.Ahmet Erdem

6-Ahmet Başol

7.Rıza Yılmaz Uçar

8.Hasan Koçer

9.Salih Mavili

10-Nusret Demir

11-Gökhan Taşdemir

12-Raşit Coşkun

13-Veysel Toprakseven

14-Mehmet Eker

15-Mustafa İbiş

16-Müntaz Kubilay Hündür

17-Yüksel Fidan

18-Kürşat Kutlu

19-İlknur Çalışkan

20-Ali Eraslan

21-İlkay Açıkgöz

22-Muhammet Karagöz

KONTENJAN ADAYLARI

1-Selvinaz E. Tanrıverdi

2-Halil Selvi

3-Şükrü Karabacak

CHP İL GENEL MECLİSİ

1. Durak Durmuş

2. Ali Candemir

DP ADAYLARI

1-Davut Bayram

2- Savaş Uyar

3- Mesut Üstünel

4- Orhan Dolangez

5- Ali Bayram

6- Gökhan Nemli

7- Osman Çakır

KONTENJAN ADAYLARI

1-Münir Özkan

2- Nevriye Kıra

3- Necmettin Hökelekli.

İL GENEL MECLİSİ

1-Hasan Bacanak

2- Seçkin Sevgi

3- Osman Çakır.

BBP ADAYLARI

1-Murat Yıldırım

2-Yavuz Selim Günay

3-Bekir Yıldırım

4-Elvan Aslan

5-Gazi Kızıl

6-Alper Bölükbaşı

7-Nuri Şimşek

8-Çağla Zararsız

9-Fatih Çiftci

10-Mustafa Karaaslan

11-Ümit Korkmaz

12-Ali Yazıcı

13-Tekin Yıldız

14-Adem Zararsız

15-Erkan Özgür

16-Mahmut Yıldırım

İL GENEL MECLİSİ

1-Mustafa Çıtak

2-Abdulsamet Zararsız

3-Çelebi Çağlar

