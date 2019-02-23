Yerel meclislere talipli yok gibi

CHP Yozgat merkez Belediyesi Meclis Üyeliğinde, İYİ Parti ise İl Genel Meclisi'nde aday bildiriminde bulunmadı. Bu iki parti birbirlerinin adaylarını destekleyerek, seçimde yarışacak. BBP Belediye Başkan adayı göstermedi. Ancak, hem Belediye Meclisi'ne hem de İl Genel Meclisi yarışında 'ben de varım' dedi. DP Belediye Başkan adayı ile birlikte Belediye Meclisine kontenjan adayları ile birlikte toplam 10 isim bildirdi. İl Genel Meclisinde ise 3 isimle yarışacak. AK Parti Belediye Meclisi üyeliği için MHP'den istifa eden Yozgat Haber Gazetesi yazarı Ali Açıkgöz ile birlikte AK Parti eski il başkanlarından merhum Metin Eroğlu'nun eşi Sermin Eroğlu ve emekli Öğretmen Eyüp Yiğit'i aday gösterdi. MHP'nin kontenjanını ise, emekli eğitimci Niyazi Kılıç ile esnaf Hamdi Erciyas ile Hakan Bölükbaşı ile şekillendirdi. İYİ Parti'de Bedensel engelli Bira Fabrikası'ndan emekli Selvinaz Erdoğan Tanrıverdi, esnaf Halil Selvi ve emekli memur Şükrü Karabacak'ı aday gösterdi. DP'de işletmeci Münir Özkan, sanayici Nevriye Kıra ve işçi Necmettin Hökelekli'yi aday gösterdi. BBP Belediye Başkanlığı için için aday göstermemesi nedeniyle kontenjan adayı da bulunmuyor. Yozgat'ta İl Genel Meclisi Üyeliği için AK Parti İskender Nazlı, Ekrem İlker, Şuayip Yılmaz, Mehmet Gönül, Mehmet Zafer, MHP Ümit Şahbaz, İhsan Ceylan, Asım Korkmaz, Murat Çağlayan, Adem Dolgun, CHP Durak Durmuş, Ali Candemir, DP Hasan Bacanak ve Seçkin Sevgi, BBP Mustafa Çıtak, Abdulsamet Zararsız, Çelebi Çağlar ve Osman Çakır ile yarışacak.
AK PARTİ ADAYLARI
1. Ahmet Topuz
2. Muazzez Binici
3. Hasan Erol
4. Bilge Sadef
5. Yasin Gönül
6. Nuri Tinel
7. Esra Şahiner
8. Osman Erdem
9. Oğuzhan Okur
10. Süleyman Sarıca
11. Sümeyye Nur Akbulut
12. Mustafa Doğan
13. Hasan Yarar
14. Fahri Bulut
15. Alparslan Akyüz
16. Yaşar Taşdemir
17. Hasan Alataş
18. Orhan Ekici
19. İlknur Gezginci
20. Eray Yıldırım
21. Mehmet Yılmaz
22. İsmail Zararsız
23-Münevver Altınok
24-Hacı Çimen
25-Sedat Üstüntaş
KONTENJAN ADAYLARI
1-Ali Açıkgöz
2-Sermin Eroğlu
3-Eyüp Yiğit
İL GENEL MECLİSİ
1-İskender Nazlı
2- Ekrem İlker
3- Şuayip Yılmaz
4-Mehmet Gönül
5- Mehmet Zafer
MHP ADAYLARI
1-Fatih Yılmaz
2- Alper Hökelekli
3- Mustafa Bacanlı
4- Sedat Sefa Yılmaz
5-Serdar Arslan
6-Zeynep Karataş
7-Ömer Akses
8-Muhsin Yıldırım
9-Eren Eliaçık
10-Satılmış Gençel
11- Arif Yıldırım
12- Ali Metin Ozan
13- Şükrü Tufaner
14- Selçuk Kılıçaslan
15- Naci Kıymazaslan
16-Mehmet Erdoğan
17- Bekir Ocak
18- Mustafa Karabacak
19- Kadir Kocan
20-Fikret Osman Halıcı
21-Elmas Kalkan
22-Fatma Parlak
23-Şükrü Metin
24- Mustafa Yıldız
25- Songül Koçak.
KONTENJAN ADAYLARI
1-Niyazi Kılıç
2-Hamdi Erciyas
3-Hakan Bölükbaşı
İL GENEL MECLİSİ
1-Ümit Şahbaz
2-İhsan Ceylan
3-Asım Korkmaz
4-Murat Çağlayan
5-Adem Dolgun
İYİ PARTİ ADAYLARI
1.R. Özgür Karslıoğlu
2.Harun Bulut
3.H. Çağlayan Aslaner
4.Mehmet Coşar
5.Ahmet Erdem
6-Ahmet Başol
7.Rıza Yılmaz Uçar
8.Hasan Koçer
9.Salih Mavili
10-Nusret Demir
11-Gökhan Taşdemir
12-Raşit Coşkun
13-Veysel Toprakseven
14-Mehmet Eker
15-Mustafa İbiş
16-Müntaz Kubilay Hündür
17-Yüksel Fidan
18-Kürşat Kutlu
19-İlknur Çalışkan
20-Ali Eraslan
21-İlkay Açıkgöz
22-Muhammet Karagöz
KONTENJAN ADAYLARI
1-Selvinaz E. Tanrıverdi
2-Halil Selvi
3-Şükrü Karabacak
CHP İL GENEL MECLİSİ
1. Durak Durmuş
2. Ali Candemir
DP ADAYLARI
1-Davut Bayram
2- Savaş Uyar
3- Mesut Üstünel
4- Orhan Dolangez
5- Ali Bayram
6- Gökhan Nemli
7- Osman Çakır
KONTENJAN ADAYLARI
1-Münir Özkan
2- Nevriye Kıra
3- Necmettin Hökelekli.
İL GENEL MECLİSİ
1-Hasan Bacanak
2- Seçkin Sevgi
3- Osman Çakır.
BBP ADAYLARI
1-Murat Yıldırım
2-Yavuz Selim Günay
3-Bekir Yıldırım
4-Elvan Aslan
5-Gazi Kızıl
6-Alper Bölükbaşı
7-Nuri Şimşek
8-Çağla Zararsız
9-Fatih Çiftci
10-Mustafa Karaaslan
11-Ümit Korkmaz
12-Ali Yazıcı
13-Tekin Yıldız
14-Adem Zararsız
15-Erkan Özgür
16-Mahmut Yıldırım
İL GENEL MECLİSİ
1-Mustafa Çıtak
2-Abdulsamet Zararsız
3-Çelebi Çağlar
CHP Yozgat merkez Belediyesi Meclis Üyeliğinde, İYİ Parti ise İl Genel Meclisi'nde aday bildiriminde bulunmadı. Bu iki parti birbirlerinin adaylarını destekleyerek, seçimde yarışacak. BBP Belediye Başkan adayı göstermedi. Ancak, hem Belediye Meclisi'ne hem de İl Genel Meclisi yarışında 'ben de varım' dedi. DP Belediye Başkan adayı ile birlikte Belediye Meclisine kontenjan adayları ile birlikte toplam 10 isim bildirdi. İl Genel Meclisinde ise 3 isimle yarışacak. AK Parti Belediye Meclisi üyeliği için MHP'den istifa eden Yozgat Haber Gazetesi yazarı Ali Açıkgöz ile birlikte AK Parti eski il başkanlarından merhum Metin Eroğlu'nun eşi Sermin Eroğlu ve emekli Öğretmen Eyüp Yiğit'i aday gösterdi. MHP'nin kontenjanını ise, emekli eğitimci Niyazi Kılıç ile esnaf Hamdi Erciyas ile Hakan Bölükbaşı ile şekillendirdi. İYİ Parti'de Bedensel engelli Bira Fabrikası'ndan emekli Selvinaz Erdoğan Tanrıverdi, esnaf Halil Selvi ve emekli memur Şükrü Karabacak'ı aday gösterdi. DP'de işletmeci Münir Özkan, sanayici Nevriye Kıra ve işçi Necmettin Hökelekli'yi aday gösterdi. BBP Belediye Başkanlığı için için aday göstermemesi nedeniyle kontenjan adayı da bulunmuyor. Yozgat'ta İl Genel Meclisi Üyeliği için AK Parti İskender Nazlı, Ekrem İlker, Şuayip Yılmaz, Mehmet Gönül, Mehmet Zafer, MHP Ümit Şahbaz, İhsan Ceylan, Asım Korkmaz, Murat Çağlayan, Adem Dolgun, CHP Durak Durmuş, Ali Candemir, DP Hasan Bacanak ve Seçkin Sevgi, BBP Mustafa Çıtak, Abdulsamet Zararsız, Çelebi Çağlar ve Osman Çakır ile yarışacak.
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