Yerel Basının sorunları meclis gündemine taşındı

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a basın kuruluşlarının sorunlarını ileterek, çözümlenmesini istedi. Aylin Cesur, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verdiği soru önergesinde, Korona virüs pandemisi sonrasında, mali yönden zaten iyi durumda olmayan yerel medya, basın kuruluşları ve basın emekçilerinin büyük darbe aldığını söyledi. Cesur, ‘Anadolu Basını’ olarak adlandırılan yerel ve bölgesel gazetelerin şartlarının daha da ağırlaştığına dikkat çekti. Cesur, en büyük finansman kaynağı olan resmi ilanların verilemediğinin altını çizdi. Cesur, kamu kurumalarının ihale yapamadığını, ilan veremediği için bu kanalın da durduğunu yerel medya organlarının gitgide ağırlaşan koşullara dayanmaya çalıştığını ifade etti. Milletvekili Aylin Cesur, tıpkı sağlık çalışanları gibi her koşulda meşakkatle görev yapan gazeteci ve medya çalışanlarının ücretlerini alamaz hale geldiklerini ve devletin sorun giderme mekanizmasının çalışmasının gereğine değindi. Devletin basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri almakla yükümlü olduğunun anayasamızda yer aldığına vurgu yapan Cesur, Bakan Albayrak tarafından yanıtlanması istemiyle yerel basının sorunlarına yönelik 10 maddelik soru önergesini meclis başkanlığına verdi.