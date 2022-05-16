Yeniden Refah Yozgat’ta

Düzenlenen programa Gençlik Kolları Genel Merkez Başkan Vekili ve Siyasi İşler Başkanı Recep Erol, Mali İşler Birim Başkanı Muhammed Tığlı, Ekonomik İşler Birim Başkanı Oğuzhan Tutuş ve beraberindeki heyet katıldı. Genel Merkez Gençlik Kolları olarak Türkiye’yi karış karış gezdiklerini söyleyen Gençlik Kolları Genel Merkez Başkan Vekili ve Siyasi İşler Başkanı Recep Erol, Kırklareli, Çankırı ve Çorum illerinde çalışmalar yaptıklarını ve Yeniden Refah Partisi’nin gittikleri illerde ciddi manada bir yükselişinin olduğunu belirtti. Kırklareli, Çankırı ve Çorumda yapmış oldukları üyeler ve Mayıs ayı içerisinde açıklanan üye sayılarıyla beraber Türkiye’de Mayıs ayı içerisinde en fazla üye kaydı gerçekleştiren parti olduklarını ifade eden Erol, bütün teşkilatları ile canla başla çalıştıklarını bildirdi. Partinin 2018 yılında kurulduğunu ve yaklaşık 3 senedir üye çalışmalarını sürdürdüklerinden bahseden Erol, “Gelmiş olduğumuz şu aşamada 215 bin Yargıtay sistemine kayıtlı resmi üyemiz ve elimizdeki ıslak imzalı zarflarla beraber 350 bin üyeyi aşmış durumdayız. Bu durum, bugün mecliste grubu olan birçok siyasi partiden çok daha iyi bir aşamada olduğumuzu bizlere gösteriyor” dedi.

Sorgun ilçesinde yapacakları esnaf ziyaretleri ile Yozgat’taki çalışmalarına başlayacaklarını söyleyen Erol, sonrasında bir köy kampı açılışı gerçekleştireceklerini bildirdi. Köyde bir mini miting yapacaklarını da sözlerine ekleyen Erol, böylelikle oranın nabzını yoklayacaklarını söyledi. Yozgat’ın diğer Anadolu illeri gibi ciddi problemleri olduğuna değinen Erol, “Yozgat’ta en çok bizi düşündüren ve üzen olaylardan bir tanesi maden ve tarım şehri olmasına rağmen, madenciliğin ve tarımın gelmiş olduğu nokta. Şeker pancarını ciddi manada üretmesi gereken bir ilimiz bugün Amerikan Cargill Şirketinin ortaya koymuş olduğu ve hükümetinde kabul etmiş olduğu bu şeker kotası politikasıyla Yozgat maalesef işin içinden çıkamamış bir durumda. Yine uranyum Yozgat’ta işlenebilir bir halde. Ama biz bu uranyumu işlemiyoruz. 2011 yılında Yozgat’taki bu uranyum tesisleri bir Türk şirkete kiralandı ve şuan o Türk şirketi buradan uranyumu alıyor, dışarıya yolluyor. Kendisi de işlemiyor. Rusya’ya satıyorlar ve Rusya bunu işliyor. Aynı bor madeni gibi tekrardan bize 10 katı, 15 katı fiyatla geri satıyor. Yani bizim madenimizi bize tekrardan 10 – 15 katı fiyatla satıyorlar” açıklamasında bulundu. Basın toplantısından sonra heyet bazı ilçeleri gezerek esnaf ziyaretinde bulundular.•Rabia Şahin•