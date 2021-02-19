Yeniden Refah Partisi kandil simidi dağıttı

Cumhuriyet alanı önünde stant açan Yeni Refah Partisi Yozgat İl Kadın Kolları caddeden geçen kişilere toplam 500 tane kandil simidi dağıtım kandillerini topladı. Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Nihat Kayhan, yaptığı açıklamada Regaip kandili nedeniyle Yenide Refah Partisi olarak İl Kadın Kolları Başkanlığının öncülüğünde kandil simidi dağıtım etkinliği düzenlediklerini söyledi. Yozgat halkına Yeniden Refah Partisini tanıtmak yaptığımız faaliyetleri anlatmak için halkın karşısına çıktıklarını belirten Kayhan, bundan sonra da çeşitli etkinlikler yapacaklarını ifade etti.