Yeniden Refah kongreye hazırlanıyor

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nihat Kayhan, 9 Haziran 2019 tarihinde Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Kongresini gerçekleştireceklerini bildirdi. İl Başkanı Nihat Kayhan, Yozgat’ta 12 ilçede teşkilatlanma çalışmalarını tamamladıklarını belirtti. Kalan iki ilçede de teşkilat çalışmalarını tamamlama noktasına geldiklerini ifade eden Kayhan, “Tüm ilçelerimizde teşkilatlanmalarımızı tamamladık diyebiliriz. Resmi işlemler tamamlandıktan sonra büyük kongremizi gerçekleştireceğiz” diye konuştu. Kayhan, 9 Haziran 2019 tarihinde yapılacak il kongresine Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın da katılacağını aktararak, “Gövde gösterisi yapacağımız, büyük bir şenlik ve bayram havasında gerçekleştireceğimiz bir kongre olacaktır. Aynı zamanda iktidara yürüyüşümüzün de habercisi niteliğinde bir kongre gerçekleştireceğiz” ifade etti. Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Nihat Kayhan, iktidara geldikleri gün memur, işçi ve emekliye anında yüzde 50 zam yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Haber: Mustafa TEKER



