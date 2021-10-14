Yeniden Refah kongre hazırlığı

Gazetemizi ziyaret eden Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Ferhat Kayhan ve Merkez İlçe Başkanı Salih Suntay kongre çalışmaları hakkında bilgiler verdiler. Suntay, 23 Ekim tarihinde Bilal Şahin Kültür Merkezi salonunda Merkez İlçe seçimli genel kurul toplantısının gerçekleştirileceğini söyledi. Kendisinin daha önce Genel Merkez tarafından atama ile Yeniden Refah Partisi Yozgat Merkez İlçe Başkanlığı görevine getirildiğini dile getiren Suntay, 23 Ekim tarihinde yapılacak olan genel kurulda kendisinin aday olduğunu ifade etti.