Yeniden Refah dert dinliyor

Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Nihat Kayhan, beraberindeki parti yöneticileriyle birlikte sanayi sitesi esnafını gezip, sorunlarını dinledi. Kayhan, ‘’Sadece seçim döneminde değil her gün vatandaşımızın arasındayız. Daha önceki dönemlerde köylerimizi ziyaret edip, çiftçimizin dertlerini dinledik. İlçelerimizde, beldelerimizde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Şimdi esnaf ziyaretinde bulunuyoruz. Bu ziyaretlerimizde derlediğimiz sorunları genel merkezimize bildirip, çözüm yolları arıyoruz’’ dedi.