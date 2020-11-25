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Yeniden Refah 2 Yaşında

Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Nihat Kayhan, iki yıl önce kurulan Yeniden Refah Partisi’nin Yozgat’ta örgüt çalışmalarını kısa sürede tamamladığını, partiye olan teveccühün her geçen gün arttığını söyledi.

25 Kasım 2020 Çarşamba 00:45
Yeniden Refah 2 Yaşında

YENİDEN Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Nihat Kayhan, iki yıl önce 23 Kasım 2018 Cuma günü,  Dr. Fatih Erbakan’ın liderliğinde kurulan Yeniden Refah Partisine halkın teveccühünün her geçen gün biraz daha arttığını söyledi. Kayhan, partisinin kuruluşunun ikinci yılı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Partimizin kurulduğu ilk lansman toplantısında Yozgat’ımızı altı il ile beraber görev ve yetki belgesini alan ilk iller arasında temsil ettik. Partimizi temsil etme görevinden hemen sonra partimizin kurulum çalışmalarına başladık’’ dedi. Kayhan, Yozgat merkez ilçe ile birlikte 14 ilçenin 13’ünde kuruluş çalışmalarını tamamladıklarını vurgulayarak, Yozgat’ta Yeniden Refah Partisine ilgi ve alakanın büyük olmasının kendilerini ziyadesiyle sevindirdiğini anlattı. Kayhan, ‘’Bu ilgi ve alakanın Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın geçmişte, Yozgat’ımız için yapmış olduğu yatırımların etkisi olduğunu, bu yatırımlar devam etmiş olsaydı birçok vatandaşımızın doğduğu yeri bırakıp gurbete gitmeyeceklerini bizzat vatandaşlarımızdan işittik. Yozgat ilçelerine düzenlemiş olduğumuz ziyaret programlarımızda birçok vatandaşımızın işsizlik sorunuyla karşı karşıya olduğunu gözlemledik. bu işsizlik sorununun aile yaşantısına olumsuz etkilerine üzülerek şahit olduk’’ diye konuştu. Kayhan, işsizliğin en önemli problem olduğu şu günlerde gençlerin üniversite eğitimlerini tamamlayıp, iş bulamamalarını, vatandaşların genelinin işsizlik sorununa bağlı olarak kira ve geçimleri için kazançlarının yetmediğini bildiklerinin altını çizdi. Kayhan, ‘’Çalışan ve bir şekilde geçinmeye çalışan vatandaşlarımıza bakacak olursak; hayvancılık, süt ve besicilik yapan vatandaşlarımız, yem fiyatının yüksekliğinden süt taban fiyatının yetersiz olmasından, ellerindeki hayvanlardan yeterli karı göremeyip onları kesmekten başka çare bulamadıklarına dair şikayetlerini dinledik. Başta Yozgat’ımız olmak üzere tüm illerimizin sıkıntılarının farkındayız. Bizler bu sıkıntıları çözmek için çabalıyoruz ve çabalayacağız. Çareler bizde, çare milli görüşte… Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda kendi inancımıza göre yasalarımızı tekrar düzenleyeceğiz. 81 ilimize 81 ağır sanayi hamlesi tasarlandı. Tarım şirketlerine, hayvancılık sektörüne yeterli desteği sağlayacağız. Memura, emekliye, işçiye yüzde 50 zamla işe başlayacağız. Geçmişte bu dediklerimizi yaptık, yine yapacağız. Yozgat halkımıza sevgi ve saygı duyuyoruz’’ ifadelerini kullandı.   •Seyfettin SAĞLAM•

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Yeniden Refah 2 Yaşında
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