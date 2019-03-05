YENi BiR KENT KURACAĞIM

YOZGAT’ta 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi Yozgat Belediye Başkan adaylarıyla söyleşi gerçekleştirdik.

Yozgat Belediye Başkan adayları, seçmenin kendilerine ne için oy vermesi gerektiğini, seçilmeleri durumunda uygulayacakları ilk icraatları ve projeleri hakkında bilgi verdi.

İleri Gazetesinin ilk konuğu, Millet İttifakını oluşturan CHP ve İYİ Parti’nin ortak adayı, İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Metin Özışık oldu. Seçimlerde adayların ve projelerin öne çıkması gerektiğine vurgu yapan İYİ Parti adayı Özışık, sokağa bakıldığında ise, mutfağın ve cepleri yangın yerine dönen halkın, ekonomik sıkıntının faturasını iktidara keseceğini ileri sürdü. Özışık, ‘Yozgatlı seçmen ne için Metin Özışık’a oy vermeli?’ sorusuna, tüm adayların projeleri bulunduğunu, lakin bunların gerçek manada proje olmadığının altını çizerek, yanıt verdi. Özışık, sonrasında ise, “Proje, bir sürecin sonucudur. Bir süreci ihtiva etmesi gereklidir. Yani girdi, değerlendirme ve çıktı süreçleri olmalıdır. Yozgat’ta tüm bu sorunların halledilmesi için, Yozgat’ın kabuğunu kırması için, nefes alabilmesi için, bu koordinatların dışında yeni bir şehir imar etmesi lazım. O şehrin yeri Sarıhacılı olabilir, cezaevi tarafı olabilir, Muslubelen olabilir, Divanlı tarafı olabilir. Dört tane alternatif olabilir. Ben Divanlı bölgesinde adına Güneykent dediğim yeni bir şehir vadediyorum. Bu projemden dolayı bana oy verebilirler” ifadelerini kullandı.

TEMEL SORUN EĞİTİMDİR

Yozgat’ın temel problemleri bulunduğuna dikkat çeken Özışık, bu problemlerin herkese göre sıralamasının ve önceliğinin değişebileceğini aktararak, “Mesela bana göre Yozgat’ın en temel problemi eğitimdir. Hiç birimizin çocuğu Yozgat’ta iyi eğitim alamıyor. Eğitimin temeli de bana göre matematiktir. Hiç birimizin çocuğu Yozgat’ta iyi matematik eğitimi alamıyor. Birinci problem budur. Başka birine göre trafiktir, başkasına göre çarpık imardır. Ancak, Yozgat’ta çocuğuna iyi bir eğitim aldırma imkanı olamayan atanmışlar Yozgat’ta da kalmak istemiyor. Zorunlu hizmet bölgesi gibi görüyor hizmet sektöründeki üst düzey bürokratlar. O nedenle hastanede doktor, hemşire, sağlık personeli bulamıyoruz. Öğretmen, polis Yozgat’a gelmek istemiyor” diye konuştu.

DİVANLI CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Belediye Başkanı olması durumunda yeni cazibe merkezini belirleyip, var gücüyle çalışacağını ifade eden Özışık, yeni bölgede hayat alanları oluşacağını, hızlı tren ve çevre yolunun geçeceği Divanlı bölgesinde yeni Yozgat’ı oluşturmanın daha doğru olacağını aktardı. Özışık, “Ayrıca Büyük Caminin etrafını temizlemek de ilk önemli işimiz olacaktır. Yozgat’ın sembolü, en eski tarihi mekânıdır. Şu anda orada başlayan proje doğru bir projedir ama plansız ve programsız yapıldığı için şu anda orada bir cenaze yatıyor, kim başkan olursa olsun büyük caminin etrafını çözmelidir. Oradaki dükkan meseleleri bu işin plansız başladığını bir göstergesidir. Belediye tüm faaliyetlerini devam ettirirken, bunlarla birlikte Divanlı’da adına Güneykent dediğim, halkımızla adını yeniden belirleyebileceğimiz, tüm konutların güneşe baktığı konut alanları bulunan, ticari alanları doğru planlanmış, terminal, hayvan pazarı, stadyum, mobilyacılar sitesi gibi planlı yerleşimlere sahip yeni bir kent oluşturacağım” şeklinde konuştu.

Röportaj:Mustafa TEKER

