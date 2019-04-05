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Yeni başkanlar mesaiye başladı

YOZGAT’ta mazbatalarını alan belediye başkanları mesailerine başladı.

Yeni başkanlar mesaiye başladı

YOZGAT’ta mazbatalarını alan belediye başkanları mesailerine başladı.

05 Nisan 2019 Cuma 00:00
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Yeni başkanlar mesaiye başladı

Mazbata alan yeni belediye başkanları ilk iş olarak Yozgat İl Özel İdaresi’nde Vali Kadir Çakır başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldılar. Mazbatasını alarak göreve başlayan Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar da toplantıya katılan ilçe belediye başkanları arasında yer aldı. Çayıralan Belediye Başkanı Codar, toplantıda söz alarak ilçede bulunan tarihi kümbetin restorasyonu için Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca’dan talepte bulundu. Toplantıda mazbatasını henüz almayan belediye başkanlarını ise başkan yardımcıları temsil etti.

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