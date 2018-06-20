‘YAZAMAZSIN!’ DEDİ

Esnaf ve halk buluşmaları yaptığı esnada, bir vatandaş yolumu kesti ve “Yazamazsın ki” dedi.

Baktım gergin değil, sinirli hiç değil, gayet sakin ve normal.

O zaman da ben sordum “Anlat hele, neyi yazamam?”.

Akabinde başlattı anlatmaya: “Yahu bu Sayın bakan normalde bu sokaklara ve semtimize dahi uğramaz, şimdi ise yolda gördüğünün elini sıkıyor. Normal zamanda niye bir kere uğramıyor?” diye bir soru yöneltti.

Bende yanıt olarak: “Şimdi seçim zamanı ya, seçim çalışması yapıyor” dedi.

Bizim vatandaş: “Bunları soramazsın ki, yazamasın ki, normal zamanda Büyük Sinema’da toplantının birinde bir elini sıkayım, hoş geldin diyeyim dedim, aha şu korumaların hepsi önüme üşüştüydü. Şimdi de o elini bana uzatıyor” yorumunu yaptı.

Vatandaş yazamazsın dedi, ben de yazdım işte.

Sahiden, hakikaten de öyle değil midir?

Mesela ben gazeteciyim, Sayın Bozdağ’ın normal zaman diliminde katıldığı etkinliklerde çok zor fotoğraf çekerdim.

Koruma abiler genelde izin vermez ‘bu kadar yeter, bakan bey rahatsız oluyor’ türünden laflar ederlerdi.

Geçen gün aday tanıtım töreninde bir baktım boyuna fotoğraf çekiyorum, sağdan çekiyorum soldan çekiyorum, istediğim açıdan çekiyorum ve hiç kimse müdahale etmiyor...

Türkiye’de siyaset böyledir azizim...

Bir reyin bile kıymeti vardır.

Bu durum sadece Bakan Bozdağ için mi geçerli?

Hayır. Asla.

Yarın hangisini seçerseniz seçin, bakan olsun o da tokalaştırmaz, o da selam vermez, o da fotoğraf çekmene müsaade etmez.

Ne diyelim, hayırlısı...

BU NE DEMEK?

AK Partili Çayıralan Belediye Başkanı Yasin Şahiner’in iki gündür sosyal medya hesabında duran bir paylaşım.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ında yer aldığı fotoğrafta, Belediye Başkanı aynen şu ifadeleri kullanmış:

“19.06.2018 Salı günü Saat 15.30’dan sonra Başbakan Yardımcımız, Benimde Sağ kolum olan Bekir Bozdağ’ın katılımıyla başlayacak olan mitingimize tüm halkımız davetlidir. Yer : Belediye iş hanı yanı Saygılarımla.”

Şimdi ben kesinlikle art niyetli değilim.

Bu paylaşımda Sayın Bakan için “Benim de sağ kolum olan” cümlesinin yazım hatası olduğu düşüncesindeyim.

Bilerek yazıldığına ihtimal vermem.

Başka bir şey için gündeme getiriyorum ben bunu.

Size soruyorum görev başındaki bir belediye başkanının paylaşımındaki bu ifadeler neden kimsenin dikkatini çekmez?

İçinde Başbakan Yardımcısı ile ilgili ifadelerin yer aldığı paylaşımdaki hatayı neden kimse görmez?

Çünkü son zamanlarda insanlar kendi yazdıklarını dahi okumuyor?

Çünkü ‘danışman’ diye yanınızda taşıdıklarınızın çoğu boş da ondan.

Çapsız, yeteneksiz, liyakatsiz adamlar, şekilciliğin üzerinde bir görev ifa etmiyorlar da ondan.

İlçedeki CHP’li üye bile durumu fark edip internetten paylaşımı yayarken, belediye ve diğer kadrolardan kimse sehven yazılmış ifadeyi görmüyor bile…

Söz konusu paylaşımı 110 vatandaşın beğenmesi de ayrı bir vaka…

Ne deyim…



KİM BAŞARILI OLDU?

Seçim sürecinin sonuna yaklaşıyoruz.

Adaylar artık seçildikten sonra, yaklaşık 5 yıl uğramayacakları köylerde son turlarını atıyorlar.

Peki kırsal kesimde bu süreçte kim başarılı oldu?

Kim köylü vatandaşın ilgisini ve beğenisini çekti?

Hemen cevap verelim:

-Lüks otomobil konvoylarıyla köylere dalmak yerine, parti otobüsü veya minibüsünü kullananlar.

-Köylerde kravat ve parlak lacivert yerine, kareli ekose ceket giyenler.

-Köye indiğinde ekibinde ve kendinde kemik saplı, siyah camlı gözlük bulunmayanlar.

Bence bu seçimlerde kırsalın başarılı olan siyasetçileri olmuşlardır...

Haydi selametle...

DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN

*Her yerde aynı konuşmayı yapan siyasetçiyi.

*İki vekili garantilediklerini söyleyen adayı.

*Seçimlerden umudu kesmiş gibi görünen politikacıyı.