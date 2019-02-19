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Yavaş, Yozgatlılarla buluştu

CHP Yozgat milletvekili Ali Keven öncülüğünde, merkezi Ankara’da bulunan Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu’nun desteği ile düzenlenen etkinlikte, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mansur Yavaş, Yozgatlılarla buluştu.

Yavaş, Yozgatlılarla buluştu

CHP Yozgat milletvekili Ali Keven öncülüğünde, merkezi Ankara’da bulunan Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu’nun desteği ile düzenlenen etkinlikte, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mansur Yavaş, Yozgatlılarla buluştu.

19 Şubat 2019 Salı 07:00
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Yavaş, Yozgatlılarla buluştu

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ve bazı yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı etkinlikte Yavaş, göreve gelmesi halinde yapacağı hizmet ve çalışmaları anlattı, Yozgatlılardan destek istedi.

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