Yavaş'a ziyaret

Ziyarette CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven'e, Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir ve YDDF Başkanı Mesut İbiş eşlik etti. Ankara da yaşayan Yozgatlılara her zaman destek olacağını ifade eden Keven, "Belediyelerimiz arasında yeni projeler üretilmesi için ve Yozgatlı çiftçilerimizin binbir emeğiyle üretilen ürünlerin Ankara'da daha fazla yer alması için verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Belediyelerimize desteklerinden dolayı ve Yozgat’a göstermiş olduğu nazik ilgi için Sayın Yavaş'a tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yavaş, Yozgatlı heyete teşekkür etti.