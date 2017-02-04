Yatırımlar masada!

dalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ı makamında ziyaret etmesi ile başlayan iki günlük Yozgat programı dolu dolu geçti. Valilik ziyaretinde konuşan Yurtnaç, Yozgat’ı daha yaşanabilir bir kent haline dönüştürmek amacıyla yürütülen çalışmaların Bakan Bozdağ’ın katılacağı programlarla masaya yatırılacağını söyledi.



HALEP’E YARDIM GÖNDERDİ





Bakan Bozdağ, Valilik ziyaretinin ardından AK Parti Gençlik Kolları ve Kadın Kolları tarafından Halep’teki mağdur insanlar için toplanan iki tır dolusu yardımın gönderilmesi programına katıldı. Programda Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti İl Başkanı Harun Lekesiz, Kadın Kolları Başkanı İhsaniye Altınok ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Emin Erbek de hazır bulundu.





Burada bir konuşma yapan Bozdağ, hayırseverlerin yardımlarının Halep’li mağdurlara ulaştırılmasında emek sarf eden AK Parti Gençlik Kolları ve Kadın Kolları Teşkilatlarına teşekkür etti.





Suriye’de 2011 yılından bu güne kadar iç çatışma, savaşın devam ettiğini hatırlatan Bozdağ;

“Suriye’de gerçekten 2011 yılından bu güne kadar devam eden iç çatışmalar, savaşlar, başka ülkelerin Suriye üzerindeki hesapları ve Suriye’nin içinde bulunduğu çatışmaya değişik boyutlarda verdikleri destekler nedeni ile hala devam etmektedir. Esasında Suriye’deki yaşananlar büyük bir insanlık ayıbıdır, büyük bir insanlık suçudur. Bütün insanlığın gözü önünde kadınlar, yaşlılar, siviller, masum insanlar öldürülmektedir” dedi.





SADECE SEYREDİYORLAR

Yaşanan insanlık suçunu Birleşmiş Milletlerin bu güne kadar izlemekle yetindiğini ifade eden Bozdağ, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin yaşanan insanlık suçunu durduracak iradeye sahip olmasına rağmen böyle bir iradeyi ortaya koymamasından dolayı Suriye’de yaşanan çatışmaların sonlandırabilecekken bu güne kadar aldıkları kararlarla bu ateşin sönmediğini söyledi.





KURUM MÜDÜRLERİNDEN BRİFİNK ALDI!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, günün en önemli programını kısa bir süre önce hizmete açılan Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirdi.

Bozdağ, burada geniş katılımlı bir toplantı ile Yozgat’ta planlanan yatırımlarla ilgili brifink aldı.

Sırasıyla kürsüye gelen kurum müdürleri Yozgat’ta yapımı planlanan yatırımları anlattı.

Devlet yatırımlarının Yozgat’a yansıması noktasında sorumlu olan il yöneticilerinin verdiği bilgilerin önümüzdeki günlerde daha kapsamlı değerlendirilerek, programların gerçekleşmesi oranlarının masaya yatırılacağı bildirildi.





AK PARTİ İSTİŞARE TOPLANTISI