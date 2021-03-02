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Yatırımlar konuşuldu

AK Parti Çandır İlçe teşkilatının toplantısına, Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de çevrimiçi katılım sağlayarak, ilçeye yönelik yatırımlar konuşuldu.

02 Mart 2021 Salı 00:28
Yatırımlar konuşuldu

AK Parti İlçe Başkanı Halim İlbay başkanlığındaki toplantıya Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, İl Genel Meclisi Üyesi, Kadın ve Gençlik kolları başkanları, Belediye Meclisi üyeleri de katıldı. Toplantıda, ilçe ve köylerdeki yatırım ve projelerine yönelik istişarelerde bulundu. İlçe Başkanı İlbay, ‘’2021 yılı Çandırımız için yeni müjdeler ve atılım yılı olacaktır. Bu bağlamda, 2022 yılında ilçemize Doğalgaz arzı için projelendirmenin başlayacak, ilgili şirket yatırım ofisini açacak, akabinde en makul süre içerisinde ilçemizin en büyük hayali Doğalgaza kavuşacaktır. İlçemiz ekonomisi ve sulu tarım için son derece önemli ve önemsediğimiz tarım arazilerimize elektrik hattı çekilmesi ile ilgili ‘Yeşil Hat’ projesinin hayata geçirilecek. Hastane inşaatımızın Nisan 2021’de başlayacaktır. TOKİ Sosyal Konutlarının 2021 sonu itibariyle teslim edilecektir’’ dedi.

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Yatırımlar Konuşuldu
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