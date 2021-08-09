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YATIRIMCIYI DiNLEDi

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içerisinde bulunun istihdama katı sunan işletmeleri ziyaret edip, sorunlarını dinledi, talepleri konusunda notlar alıp, çözümü yönünde gereken çalışmaları yapacağını bildirdi.

09 Ağustos 2021 Pazartesi 00:30
YATIRIMCIYI DiNLEDi

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) üreten, istihdama katkı sunan işletmeleri ziyaret edip, çalışmaları hakkında bilgiler aldı, sorunlarını ve taleplerini dinledi. OSB’de istihdam sağlayan firmalardan SBK Türkay firmasını ziyaret eden Başer, üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldıktan sonra Onay Boru fabrikasını gezdi. Dönsa Tekstil tesislerini gezen Başer, çorap tekstili üzerine imalat yapan firmanın üretimi hakkında bilgiler aldı. Türkiye’de ilk 10 firma arasında yer alan Dönsa Tekstil'in ikinci fabrikasının Yozgat OSB’de bulunduğu, 20 bin metrekare alan üzerinde kurulan fabrikanın ilk etapta 10 bin metrekarelik kapalı alanda üretim yapıldığı bildirildi. Yozgat OSB’de son kurulan tesislerden birisi olan Northtech firmasını da ziyaret eden Milletvekili Başer, ‘’Yozgat’ımızda Karayolları ışıklandırma ve yazılım üzerine faaliyet gösteren firmamızın üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldık. Çalışanlarımıza hayırlı işler dileğinde bulunduk’’ dedi. Zirai Makinalara bağlı ekipmanlarla ilgili üretim yapan Hakan Yülsel’in tesisini gezen Başer ardından Çiğdem Kapı tesislerini ziyaret etti. Türkiye kapı pazarının önemli oyuncularından Çiğdem Çelik Kapının yılda 350 bin çelik kapı üreterek Avrupa ve Arap ülkelerine ihraç ettiği bildirildi. Bağlantı elemanları üzerine üretim yapan Hasel firmasını gezen Başer, Eren Çorap Fabrikası'nda da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. 15 senedir Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Eren Çorap, Yozgat’ta ürettiği çorapları başta Fransa olmak üzere İtalya, Danimarka, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Yılda 36 milyon çorap ihraç eden Eren Çorap 200 kişiye istihdam sağlıyor. AK Parti Yozgat Milletvekili Başer, yeni hizmet binasına taşınan Yozgat Ticaret Borsası’nı da ziyaret ederek, Oda Başkanı Mehmet Erkekli’den tarımsal faaliyetler hakkında bilgiler aldı. 

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