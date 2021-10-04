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Yaşlıları unutmadı

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, ziyaretlerini sürdürüyor.

04 Ekim 2021 Pazartesi 00:42
Yaşlıları unutmadı

 Başer, Merkez ilçe Başkanı Kürşat Kııç ile birlikte çeşitli ziyaretlerde bulundu. Başer, ''Her hafta sonu yaptığımız gibi bu haftasonumuzu da esnaf kardeşlerimizi ziyarete ayırdık. Sıcak Hüsnü kabulleri için her birine ayrı ayrı teşekkür ederim, bereketli kazançlar dilerim'' dedi. Başer, yaşlıları Yaşlılar Gününde de unutmadı. Başer, ''Kıymetli büyüklerimiz Ömer Bozkurt (95), İsa Yozgat (81), amcalarımızı ve Yüksel Özkul (82) teyzemizi, İl Başkan Yardımcılarımız Mehmet Taşdemir, Nurullah Nurdoğan, Merkez İlçe Başkanımız Kürşat Kılıç ve Yaşlılar Kordinasyon Başkanı Halil Kaplanla birlikte ziyaret edip hayır dualarını aldık'' ifadelerini kullandı.

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Yaşlıları Unutmadı
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