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Yaşar’dan zamlara tepki

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, son dönemlerde özellikle yakıt ve enerji tüketimine yapılan zamlara tepki gösterdi.

10 Şubat 2022 Perşembe 00:09
Yaşar’dan zamlara tepki

Yaşar, parti binasında düzenlendiği basın toplantısında Saray iktidarının zam yapmaya doymadığını söyledi. Türkiye’nin, ekonomik buhran ile yangın yerine dönmüşken, vatandaşlara bir de enerji buhranı yaşatıldığına dikkat çeken Yaşar, elektrikten, doğalgaza, akaryakıttan, köprü geçiş ücretlerine, harçlardan vergilere kadar her şeye durmaksızın zam yapıldığını ifade etti. Hayat pahalılığı ile halkın yoksullaştırıldığının altını çizen Yaşar, Vatandaşların pazar filelerinin boş, tencerelerinin boş, cüzdanlarının boş! kaybedeninde 83 milyon olduğunu vurguladı. Yaşar, ‘’Enerji buhranının kahramanı Saray iktidarı, elektrik zamları ile "Kademeli Zam, Kademeli Zulüm politikasını uygulamaya koydu. Bu zammın başrolünü AKP İlçe Başkanlığı gibi çalışan EPDK üstlendi. Elektrikte kademeli soygunun mağdurları yine işçi, memur, emekli, çiftçi, esnaf oldu. Saray iktidarı, elektrikte "kademeli tarife" adı altında Cumhuriyet tarihin en büyük zammını 1 Ocak günü yürürlüğe koydu. Kademeli zulme dönüşen tarifeyi hayata geçirirken ilk kademeye yüzde 52 zam, bir üst kademeye de yüzde 127 zam yapmayı ihmal etmedi. Üstüne basa basa söylüyoruz dar gelirlilere destek olacağını söyledikleri ilk kademeye bile yüzde 52 zam yaptılar. Kademeli tarife öyle bir döneme denk geldi ki Aralık ayı zamsız, Ocak ayı ise zamlı elektrik bedelleriyle hesaplandı. Bu geçiş döneminde Aralık ayı tüketiminin yaklaşık 20 günü eski zamsız tarifeden, Ocak ayı tüketiminin yaklaşık 10 günü de yeni zamlı tarifeden hesaplandı. Ocak ayının 10 günlük elektrik tüketimi fiyatı ile yazılan fahiş zamlı faturalar büyük tepki topladı. Çünkü faturalar 2 ila 3 kat arası arttı. "Kademeli Zam, Kademeli Zulüm politikasının ikinci kısmi 1 Şubat tarihinde hayata geçirildi. Bu kez AKP Genel Başkanı zaten fahiş zam yaptığı ilk kademenin 150 kilovatsaat yerine 210 kilovatsaate çıkarılacağını duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak üstüne basa basa "Kademeli tarife, sosyal tarife olmalıdır" diye defalarca uyardık. Defalarca "Düşük kademe, zam yapılmadan en az 230 kilovatsaat olmalıdır" diye uyardık. Değişen hiçbir şey olmadı! Elektrik tarifelerinde Cumhuriyet tarihinin en büyük zamları hala yürürlükte. Şubat'ta ise 330 lira olacak. Yani zam yine zam olarak kaldı! 4 kişilik bir ailenin 230 kilovatsaat elektrik tüketimi için Aralık faturası 210 liraydı, Ocak ayında 370 lira oldu. Vatandaş fahiş zamların, hayat pahalılığının altında hala eziliyor. Saray iktidarı tarife oyunlarıyla kendi yaptığı zamların üstünü örtmeye çalışıyor. İşin aslı Şubat ayı faturaları vatandaşlarımıza gönderildiğinde bir kez daha ortaya çıkacak. Öte yandan ticarethane tarifesine de en üst kademeden tarihin en büyük zammı yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir kez daha söylüyoruz; "Elektrik insan hakkıdır, ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir bir ücreti olmalıdır!" Cumhuriyet Halk Partisi olarak vatandaşlarımızı yaşadıkları enerji buhranından çıkaracak acil uygulamaların derhal hayata geçirilmesi çağrısını yapıyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce defalarca vurguladığı gibi Kara Kış Fonu derhal kurulmalı ve dar gelirli vatandaşlarımıza fatura desteği sağlanmalıdır. Elektrik ve doğalgazda fahiş zamlar derhal geri çekilmeli, 2021 yılının tarifelerine geri dönülmelidir. KDV ve ÖTV'nin hiç değilse kış aylarında sıfırlanmalıdır. Aralık 2021 Ocak 2022 döneminde vatandaşlarımızdan tahsil edilen yüzde 127'ye varan fahiş zamlı elektrik tüketim bedelleri iade edilmelidir. Aynı şekilde, yılbaşında sanayi elektriğine yapılan yüzde 130, ticarethane tarifesine yapılan yüzde 125 ve tarımsal sulamada yapılan yüzde 95 oranındaki zamlar derhal geri çekilmelidir. Halkımıza buradan bir kez daha söz veriyoruz. İktidarımızda ekonomik buhrana da, enerji buhranına da tümüyle son verecek tüm adımları atacağız. Bu zor günleri hep birlikte geride bırakacağız. Aydınlık günleri hep birlikte kuracağız’’ dedi.

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