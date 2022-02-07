Yaşar, tepki gösterdi

Yaşar, yaptığı açıklamada Yozgat’ın hak ettiği değeri iktidardan göremediğini söyledi. Yaşar, ülkeyi yönetenlerin eşitlikten uzak yönetim anlayışlarını iller arasında da yaptığını, Yozgat’ta bundan nasibi alarak sürekli göç vermeye devam ettiğini vurguladı. 2020 yılında 419 bin 95 kişi olan Yozgat nüfusunun 2021 yılında 595 kişi azalarak 418 bin 500 kişiye düştüğünü hatırlatan Yaşar, bunun altında yatan nedenleri Yozgat’ı iktidar partisini temsil edenlerin oturup düşünmesi gerektiğini belirtti. Sivas’ın Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Cazibe Merkezi iller arasına alındığını hatırlatan Yaşar, ‘’Yozgat’ta iktidar partili milletvekillerinden ses çıkmıyor. Göçü tersine döndürmemiz için yatırımlar ilimize gelmeli. Bunun içinde Yozgat’ın cazibe merkezi olması gerekiyor. Sivas bunu yaptı. STK’lar öncülüğünde bu işi çözdü. Yozgat’ta ise biz yaptık oldu mantığıyla hareket edenler şehrin geleceğiyle oynuyor. Yatırım olmazsa işsizlik artar bu da göçü tetikler. Özellikle gençler iş bulamadıkları için şehri terk etmek zorunda kalıyor. Köylerde yaşayan halk tarlasını borç harçla anca ekebiliyor. Fabrikalara, esnafa borç üstüne borç ekleniyor, işletmeler kapatılıyor. Haliyle köylü de, genç işsizler de istihdam sağlanamadığı için Yozgat’ımızı terk etmek durumunda kalıyor. İktidar bu konuyla ilgili hiçbir adım atmıyor. Halkı kaderine mahkum ediyor’’ dedi.