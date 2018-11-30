Yaşar istişarede bulundu

İl Başkanı Yaşar’ın Milletvekili Keven ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile görüştüğü belirtildi. Yozgat’ta yerel seçim çalışmalarını sürdüren CHP’nin İl Başkanı Abdullah Yaşar, Yozgat Milletvekili Ali Keven ile istişare ve aday belirleme toplantısı gerçekleştirdi. Ankara’da Keven ile kapsamlı bir çalışmada bulunan Yaşar’ın daha sonra genel merkezdeki yetkililerle de görüşmeler yaptığı öğrenildi. Yaşar’ın Ankara ziyareti sonrası belirlenen yol haritasını Yozgat’taki partililere aktararak seçim çalışmalarını hızlandıracakları da gelen bilgiler arasında yer aldı.