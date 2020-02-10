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Yaşar adaylığını açıkladı

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar 16 Şubat tarihinde yapılacak olan CHP İl kongresinde il başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.

Yaşar adaylığını açıkladı

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar 16 Şubat tarihinde yapılacak olan CHP İl kongresinde il başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.

10 Şubat 2020 Pazartesi 03:58
Yaşar adaylığını açıkladı

CHP İl binasında partilileri ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Yaşar’ı kongreleri tamamlanan CHP ilçe başkanları de yalnız bırakmadı. Yaşar, 4 yıldır yürütmekte olduğu il başkanlığı görevinin sonuna doğru geldiğini söyledi. 16 Şubat Pazar günü il kongrelerinin yapılacağını dile getiren Yaşar, ‘’Kongrede görev değişikliği olur mu diye düşündük ancak, başka adayımız yok. Tek aday olarak muhtemelen kongreye katılacağız. Kongre sürecinde ilçelerimiz çok büyük olgunluk ve şölen havasında geçti. 17 yıl aradan sonra Yozgat’ta milletvekili çıkardık. Bir ilçe bir belde belediye başkanlığı kazandık. Bu millet ittifakı sayesinde oldu ancak CHP olarak biz oyumuzu yüzde 80 oranında arttırdık. Bundan sonra da eğer 16 Şubat tarihinde partililerimizin teveccühünü almam durumunda partimizin oyunu arttırmak ve yeni projeleri hayata geçirmek için elimden geleni yapacağım’’ dedi.

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Yaşar Adaylığını Açıkladı
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