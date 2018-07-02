Yasalar gözden geçirilecek

Bozdağ, seçim sonuçlarını artısıyla eksisiyle genel bir değerlendirmeyle ortaya koyacaklarını kaydetti. 24 Haziran seçimlerinin kazananının da kaybedenin de belli olduğunu kaydeden Bozdağ, “Sayın Kılıçdaroğlu’na buradan sesleniyorum. Milletin aklı ve basiretiyle daha fazla alay etmeyin. Kendinize saygınız varsa bu saygının gereğini yapın” dedi.

Bozdağ, Ankara’nın Polatlı ilçesinde 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın öldürülmesi ile ilgili, “Öncelikle bu çok büyük bir vahşet. Bu cinayeti işleyen bir insan da olsa ama insanlıktan nasibini almamış birisi. Vahşice bir cinayet. Türkiye hükümet olarak bu tür cinayetleri önleme konusunda ciddi tedbirler aldık. Önümüzdeki dönemde bu tedbirleri tekrar gözden geçirip, cezaları daha da artıracak adımlar atacağımızı daha önce de açıklamıştık. Ancak seçimin araya girmesiyle bu düzenlemeler yapılamamıştı. Yeni dönemde bu konularda cezaları daha da artıran adımları atacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Bu insanlığı utandıran, insanlıktan nasibini almayan bu tür kişilerin toplum içerisinde toplum ve insanlar için daha fazla tehdit ve tehlike arz etmemesi için ayrıca önleyici tedbirleri de artıracağımızı bir kez daha ifade etmek isterim” diye konuştu.

Bozdağ konuşmasını, “Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız, kararlı adımları devreye sokacağız. Cezaların artırılması konusunda da gene dediğim gibi adımlar atılacaktır. Esasında Adalet Bakanlığımız bu konuda bir taslak hazırlamıştı, Bakanlar Kurulumuza da sunulmuştu. Ben de sözcü olarak bu taslakla ilgili kamuoyuna bilgi aktarmıştım ancak maalesef erken seçim nedeniyle bu tasarı yasalaşamadı. Yeni dönemde Meclisimiz inşallah bu tasarıyı daha doğrusu teklif olacak, bundan sonra bu teklifi hızla yasalaştıracaktır” diye tamamladı.

