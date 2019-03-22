Yarışta son viraj

Yozgat’ta yerel seçimlere 10 gün kala adaylar seçim yarışını da hızlandırdı. Seçim yarışını sürdüren adaylar projelerini düzenledikleri toplantılarla duyurduktan sonra halk buluşmalarına devam ediyor.

Yozgat’ta kamuoyu araştırmalarında önemli sayıda kararsız seçmen olduğu tespit edilirken, kararsızların sandıkta sonuçları belirleyici olacakları belirtiliyor.

AK Parti adayı Celal Köse, MHP Adayı Mehmet Erdemir ve Bağımsız Adayı Kazım Arslan mahalle toplantılarını sürdürürken, DP Adayı Abdullah Doğan da kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederek, seçmenden oy istiyor.

Yozgat halkı ise seçimlere sayılı günler kala gerilime sebebiyet veren demeç ve cümlelerden siyasetçilerin kaçınması gerektiğini hatırlatarak, neticede kararı sandıkta kendilerinin vereceğini vurguluyor.