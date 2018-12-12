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Yarış başlıyor

YOZGAT’ta yerel seçimler öncesi siyasi partiler seçim çalışmalarına başlayarak sahaya inmeye hazırlanıyor.

Yarış başlıyor

YOZGAT’ta yerel seçimler öncesi siyasi partiler seçim çalışmalarına başlayarak sahaya inmeye hazırlanıyor.

12 Aralık 2018 Çarşamba 07:00
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Yarış başlıyor

AK Parti’nin ardından MHP’nin de adayını ilan etmesiyle birlikte seçim yarışı sahaya inecek. Yozgat’ta yerel seçim öncesi ilk olarak adayını ilan eden AK Parti, seçim çalışmalarını başlatmıştı. AK Parti Belediye Başkan Adayı Celal Köse, esnaf ve vatandaş buluşmalarını sürdürüyor. Öte yandan MHP’nin Mehmet Erdemir’i aday ilan etmesiyle gözler MHP’ye çevrildi. Usta siyasetçi Erdemir’in de hafta sonu Yozgat’a gelerek seçim kampanyasına start vereceği öğrenildi. Cumhur ittifakında yer alan iki partinin yanı sıra, Yozgat’ta Millet İttifakı içerisinde yer alan partilerin de atacağı adım seçmen tarafından merakla bekleniyor. İYİ Parti, CHP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin Yozgat’ta nasıl bir yol izleyeceği, ortak aday çıkarıp çıkarmayacağı da seçmenin takip ettiği seçim konuları arasında yer alıyor. İYİ Parti ve CHP’nin kendi adaylarıyla veya ortak aday ile seçim yarışına girmesi durumunda, Yozgat’taki seçim hesaplarının da yeniden yapılacağı ifade edilirken, gözler adaylarını açıklamayan iki partiye çevrildi.

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