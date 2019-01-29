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Yalnız bırakmadılar

MHP’nin hafta sonu gerçekleştirdiği seçim irtibat bürosu açılış törenine partinin önemli isimleri de katılım gösterdi.

Yalnız bırakmadılar

MHP’nin hafta sonu gerçekleştirdiği seçim irtibat bürosu açılış törenine partinin önemli isimleri de katılım gösterdi.

29 Ocak 2019 Salı 07:00
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Yalnız bırakmadılar

MHP’nin aday tanıtım törenine mevcut milletvekillerinin yanı sıra eski bakan ve eski milletvekilleri de katıldı. MHP’li eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, eski Ankara Milletvekili Hayrettin Özdemir, eski Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy, Adana eski Milletvekili Yılmaz Tankut, Osmaniye eski Milletvekili Hakan Coşkun ve Yozgat eski Milletvekili Ahmet Erol Ersoy da açılış töreninde bulundular. Sağlık eski Bakanı Osman Durmuş ve eski milletvekilleri Yozgatlı ülkücülerle sohbet edip, MHP adayı Mehmet Erdemir’e de moral verdiler.
Haber: Mustafa TEKER

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