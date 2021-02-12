Yalçın’dan ziyaret

Yalçın, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ ve Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef’i ziyaret ederek, çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulup bilgiler verdi. Başkan Yalçın, ‘’Bizlere göstermiş oldukları yakın ilgi, projelerimize vermiş olduğu destekler için TBMM Anayasa Komisyonu Başkanımız, Yozgat Milletvekilimiz Sayın Bekir Bozdağ Bakanımıza ve Yozgat’ımızın gür sesi Milletvekilimiz Sayın İbrahim Ethem Sedef’e şahsım ve ilçemiz adına teşekkür ediyorum’’ dedi.