Vekillerden ırkçılığa tepki

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, ‘’AP Genel Kurulu'nda bayrağımızı yırtan cahil, ırkçı Yunan Vekile, Şanlı tarihimizi hatırlatırız. Bayrak bizim için onurdur, şereftir, namustur. Bayrağımıza uzanan elleri de kırmasını biliriz. Tarih bilgisinden yoksun cahil Vekil, sen bizi atalarına sor’’ dedi. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Türk Bayrağı'na karşı yapılan ırkçı saldırıya tepkisin ‘’Yunanistan'ın ünlü faşist partisi Altın Şafak Partisi'nden ismini anmaya değer görmediğim bir ırkçı milletvekilinin Avrupa Parlamentosu’nda bayrağımıza karşı yaptığı saygısız, hadsiz, ırkçı saldırıyı şiddetle kınıyorum’’ diyerek, gösterdi. Keven, bu davranışın karşılıksız kalmamasını da istedi. Keven, ‘’Bu Türkiye düşmanı milletvekilinin dedelerine 9 Eylül 1922 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk ve Türk halkı İzmir’de son tekmeyi vurarak gereken cevabı vermiştir. Bu alçak şahsa ve arkasında ki güçlere de gereken cevabı aynı kararlılıkla verecektir. Dışişleri Bakanlığı yetkililerimiz gerekli yaptırımları bir an önce yerine getirmelidir. Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Parlamentosu'ndan özür bekliyor” ifadelerini kullandı. MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef de, Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisi adına tepkisini dile getirdiğini hatırlatarak, ‘’Husumet ve hıyanet nöbetine giren Yunan milletvekili ders almak istiyorsa ya karanlık geçmişine ya da işgalci dedelerinin acıklı akıbetine bakmalıdır. Ay yıldız al bayrak rengini şehit kanından alan bağımsızlık sembolümüzdür. Türk bayrağı Türk milletinin itibarını, istikbalinin kutlu iradesini temsil ve temin eden muhteşem varlık hükmüdür. Bayrak millettir, devlettir, egemenliktir, kısacası milli kimliğin alametifarikasıdır’’ şeklinde konuştu.