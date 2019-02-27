Vekiller teşekkür etti

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yozgat mitinginde söylediği ”Buradan bu dönemin ilk müjdesini veriyorum. Yeni kurulacak askeri eğitim birliklerinden ilki Yozgat’ta olacak ve adımını hemen atıyoruz" sözlerini hatırlattı. Bozdağ, “Yozgatlılar adına Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Yozgat’a kurulacak Askeri Eğitim Birliği ile Yozgatlıların tarihi bir beklentisi daha yerine getirilmiş olacaktır. Üniversite, Şehir Hastanesi, Yüksek Hızlı Tren ve Hava Limanı Yozgatlılar için hayaldi gerçek oldu” ifadelerini kullandı.

Ak Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer de mesajında, Yozgat'ın hep Ak Parti'nin yanında olduğunu, en büyük desteği veren illerin başında geldiğini hatırlattı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nazarında Yozgat'ın ayrı bir yeri olduğuna vurgu yaptı. Başer, seçim çalışmaları kapsamında Yozgat'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Yeni kurulacak askeri birliklerden ilkini Yozgat'ta kuracağız, adımını hemen atacağız’ sözünü vererek, yıllardır Yozgatlının hayalini gerçekleştirdiği belirtti.