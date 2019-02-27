Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -2°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
105082
ALTIN
226.549
DOLAR
5.3053
STERLİN
7.0299
EURO
6.0338

Vekiller teşekkür etti

AK Parti Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer, ‘Yeni kurulacak askeri birliklerden ilkini Yozgat'a kuracağız’ sözü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür mesajı yayınladı.

Vekiller teşekkür etti

AK Parti Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer, ‘Yeni kurulacak askeri birliklerden ilkini Yozgat'a kuracağız’ sözü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür mesajı yayınladı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 00:00
12 Okunma
Vekiller teşekkür etti

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yozgat mitinginde söylediği ”Buradan bu dönemin ilk müjdesini veriyorum. Yeni kurulacak askeri eğitim birliklerinden ilki Yozgat’ta olacak ve adımını hemen atıyoruz"  sözlerini hatırlattı. Bozdağ, “Yozgatlılar adına Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Yozgat’a kurulacak Askeri Eğitim Birliği ile Yozgatlıların tarihi bir beklentisi daha yerine getirilmiş olacaktır. Üniversite, Şehir Hastanesi, Yüksek Hızlı Tren ve Hava Limanı Yozgatlılar için hayaldi gerçek oldu” ifadelerini kullandı.
Ak Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer de mesajında, Yozgat'ın hep Ak Parti'nin yanında olduğunu, en büyük desteği veren illerin başında geldiğini hatırlattı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nazarında Yozgat'ın ayrı bir yeri olduğuna vurgu yaptı. Başer, seçim çalışmaları kapsamında Yozgat'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Yeni kurulacak askeri birliklerden ilkini Yozgat'ta kuracağız, adımını hemen atacağız’ sözünü vererek, yıllardır Yozgatlının hayalini gerçekleştirdiği belirtti.

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ Ve Yusuf Başer
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
KEYiF YAPACAK HAL KALMADI
KEYiF YAPACAK HAL KALMADI
İYİ Parti’den ziyaret
İYİ Parti’den ziyaret
Tersini yapıyorlar
Tersini yapıyorlar
Erdemir her yerde
Erdemir her yerde
Yozgat bağrına bastı
Yozgat bağrına bastı
Çalışana idari izne tepki
Çalışana idari izne tepki
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim